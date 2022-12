Bram Chardon niet te kloppen in WB-wedstrijd Mechelen

Na een spannende drive-off, waarin de nodige balletjes in het zand vielen, was het Bram Chardon die zich uiteindelijk als overtuigende winnaar van de wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Mechelen liet huldigen. Koos de Ronde legde beslag op de derde plaats.

De Nederlandse parcoursbouwer Johan Jacobs had in de Nekkerhal in Mechelen een uitdagend parcours gebouwd, waarin twee marathonhindernissen en een brug waren opgenomen. Met drie foutloze snelle rondes wisten de Zwitser Jérôme Voutaz, Koos de Ronde en Bram Chardon de drive-off te bereiken van deze voorlaatste kwalificatiewedstrijd.

Snelheid testen

Voutaz moest als eerste rijder de tijd zetten in de drive-off. Op de eerste kegelpoort lag er al een balletje in het zand en er volgde er al snel nog één. Daarmee leek zijn prestatie makkelijk te verbeteren voor Koos de Ronde, maar ook Koos reed de eerste kegel omver, waarna er nog twee fouten volgden.

Titelverdediger Bram Chardon had rustig aan kunnen doen, maar koos ervoor de snelheid van zijn span te testen. Hij wist zijn snelle basisronde met nog eens twee seconden te verbeteren, echter moest op weg naar de finish nog wel een fout incasseren. Met ruim acht seconden voorsprong op de Zwitser pakte de vierspanrijder uit Den Hoorn de winst en daarmee voor de derde keer dit seizoen het maximale aantal wereldbekerpunten. Bram Chardon staat nu op gelijke hoogte met Boyd Exell. Mede door zijn knappe derde plaats in Mechelen staat Koos de Ronde nu plek vier in de tussenstand van de wereldbeker.

Finaleplaats verzekerd

Op 20 en 22 januari rijden IJsbrand en Bram Chardon hun laatste kwalificatiewedstrijd in Leipzig. Koos de Ronde zal daar ook deelnemen met een wildcard. De drie deelnemende menners van TeamNL zijn nu al verzekerd van een plaats in de wereldbekerfinale en zullen de wedstrijd in Leipzig gebruiken als een laatste test voor de wereldbekerfinale. Deze finale zal plaatsvinden in Bordeaux van 2 tot en met 5 februari.

Bron KNHS