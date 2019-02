Bram Chardon wint Wereldbeker, De Ronde zilver

Sensatie in Bordeaux: Bram Chardon is de winnaar van de Wereldbeker. De menner die nog niet eens zo heel lang bij de grote jongens meerijdt versloeg met een smetteloos optreden in Bordeaux de wereldtop op het moment dat dit er echt toe doet. Koos de Ronde pakte zilver, het brons ging naar Glenn Geerts.

Bram Chardon, de jongste winnaar van de Wereldbeker mennen ooit, was de enige die in de vier omlopen die de finale telde, geen enkele fout maakte: “Het vierspan voelde steeds heel goed. De paarden waren in topvorm en dat was ook nodig, want het waren twee zware dagen met ieder twee manches. Dit was echt zo’n weekend waarin alles lukte. Tijdens de afgelopen wedstrijden had ik steeds kleine foutjes waardoor ik drie keer tweede werd achter Boyd Exell. Dit weekend paste het allemaal. Het was een bijzondere finale waarin veel is gebeurd, maar dat maakt de finale extra speciaal,” aldus Bram Chardon, die in 2018 net buiten het podium viel en in 2016 als groom van zijn vader IJsbrand het goud wist te winnen in Bordeaux.

‘Span in bloedvorm’

Bram voegt toe: “Ik ben heel blij met de keuze in paarden. Ik heb tijdens de afgelopen wedstrijden vier rondes per wedstrijd gereden, ik zat steeds in de drive off. Dit maakt het seizoen beduidend zwaarder voor de paarden, daarom heb ik op bepaalde momenten moeten wisselen om de paarden fit te houden. In Mechelen en Leipzig heb ik met de bonte Casper van mijn vader gereden, dat doen we in principe eigenlijk niet, maar het was wel heel leuk om te zien hoe dat dan loopt. Zowel mijn vader als ik hadden onze spannen op het juiste moment in bloedvorm. Mijn vader had hier een paar fouten, maar het span liep wel goed. Het is gewoon bijzonder dat je met twee spannen uit één familie zo naar een finale toe kunt werken. Dit geeft wel heel veel voldoening.”

Koos de Ronde tevreden met zilver

Koos de Ronde won de finale in Bordeaux in 2013 en was tevreden met het zilver: “Ik wist dat ik Bram niet meer kon verslaan, maar ik heb ik de drive off wel alles gegeven, want je weet het maar nooit! Bij de indoor wedstrijden is het verschil tussen winnen en verliezen heel klein, er gebeuren soms rare dingen, dat hebben we zaterdagavond wel gezien. Dus ook voor het publiek heb ik alles gegeven, mijn laatste rondje was mijn beste rondje van dit weekend! Ik had gisteren in de eerste ronde een stom foutje en vandaag weer, dan kom je er gewoon niet bij. Bram reed vier keer foutloos en was de verdiende winnaar.”

IJsbrand Chardon vierde

Voor aanvang van de finale werd het resultaat van IJsbrand Chardon van zaterdagavond nog gecorrigeerd zodat de regerend Europees kampioen vierde in plaats van vijfde stond. De jury had abusievelijk de tijd op een verkeerd punt gestart nadat een van Chardon’s grooms moest afstappen. Chardon sr. tikte er vanmiddag echter twee balletjes af en liep hierdoor een podiumplaats mis, de Belg Glenn Geerts werd derde.

Eeuwige favoriet Boyd Exell zesde

Eeuwige favoriet Boyd Exell (acht keer al winnaar van de Wereldbeker) werd slechts zesde, achter de Zwitser Jérôme Voutaz.. Na zijn missers in de eerste wedstrijd stond de Australiër uit Valkenswaard al op achterstand. De snelste tijd in de eerste manche kon daar geen verandering in aanbrengen. Wild card rijder Benjamin Aillaud eindigde op de zevende plaats.

Uitslag



Bron: Horses.nl/KNHS