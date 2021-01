Breeders’ Cup heldin Goldikova overleden

Op zestienjarige leeftijd is dinsdag drievoudig Breeders' Cup winnares Goldikova (Anabaa xx x Blushing Groom xx) overleden. Wertheimer et Frere Racing Manager Pierre-Yves Bureau zegt over haar in de media: "Goldikova zal in onze herinnering blijven als onze beste renpaard met haar veertien Group 1 overwinningen, waaronder een schitterende Prix Jacques le Marois in 2009 en haar historische tripel in de Breeders' Cup Mile."

Goldikova, gefokt in 2005 door Wertheimer et Frere uit hun topmerrie Born Gold, begon in 2007 haar loopbaan bij trainer Freddy Head. In haar eerste seizoen won ze met gemak haar eerste twee races. Tot haar pensionering in 2011 won de dochter van Anabaa xx veertien Group 1 rennen. De Franse jockey Olivier Peslier zat alle keren in het zadel van Goldikova.

Breeders’ Cup Mile

In 2008, 2009 en 2010 zegevierde Goldikova in de prestigieuze Breeders’ Cup Mile. Als vijfjarige werd de merrie geëerd met twee prijzen: de ‘Horse of the Year’ en de ‘Champion Older Horse’ award. Ze is tot nu toe het enige paard die twee keer de award Champion Older Horse wist te winnen.

Kinderen van Galileo

Na haar pensionering werd Goldikova twee keer bij kampioenhengst Galileo gedekt. Het merrieveulen Terrakova, die in 2014 werd geboren, was winnaar van de Prix Cléopâtre (Gr.3), en werd derde in de Prix de Diane (French Oaks, Gr.1). Daarnaast heeft ze merrie van Dubawi, nu drie jaar, genaamd Goldistyle gebracht. En nog de tweejarige hengst Lehman van Galileo. Beide paarden staan in training bij Carlos Laffon-Parias. Goldikova was bij haar overlijden niet drachtig.

Bron Thoroughbred Daily News