Bricks and Mortar maakt favorietenrol waar

Een van de hoogtepunten van het Breeders’ Cup evenement is de Longines Breeders' Cup Turf, een ren voor driejarige en oudere paarden over 2400 meter op de grasbaan. De vijfjarige Bricks and Mortar (Giant’s Causeway x Beyond The Waves) won dit jaar al vijf races op rij, voegde daar de Longines Breeders' Cup Turf aan toe en versterkte daarmee tevens zijn positie om tot Paard van het Jaar 2019 verkozen te worden.

Het 12-koppige deelnemersveld waarin de hengst startte bevatte vele grote namen als Zulu Alpha, Acclimate, Old Persian, Arklow, Channel Maker, Mount Everest en de Ierse Derby winnaar Anthony van Dyck. Trainer Chad Brown bewees gisteren al dat hij de succesvolste Amerikaans trainer voor races op gras is en bevestigde dat met Bricks and Mortar vandaag weer.

‘De gok durfde te wagen’

Hoewel het paard nog niet eerder over deze afstand heeft gekoerst, schreef Brown hem toch voor deze koers in en had topjockey Irad Ortiz jr. voor zijn pupil geboekt. Brown: “De afstand was een groot vraagteken, maar hij heeft zo goed getraind dat ik de gok durfde te wagen. Het leek erop alsof hij in de laatste bocht een beetje de aansluiting verloor maar op het moment dat hij in rechte lijn kwam pakte hij de draad weer op.”

Inschattingsfout

Bricks and Mortar koerste achter Adain O’Briens Anthony van Dyck en profiteerde van de stuurfout van diens jockey Ryan Moore. Moore dook in een gat tussen Bandua en United om zijn positie veilig te stellen maar de deur werd door diens voorgangers onmiddellijk gesloten waardoor Moore zijn paard moest inhouden. Ortiz, die zag dat zij grootste concurrent onder Moore in de problemen zat, trok Bricks and Mortar gelijk naar buiten en won voor United en de derde aankomende Anthony van Dyck.

Anthony van Dyck

Adain O’Brien: “Wij hadden Anthony van Dyck voor de Arc dit jaar ingeschreven en, als de ondergrond goed voor hem zou zijn, hem daar laten koersen maar dat was niet het geval. De hengst traint gemakkelijk en blijft volgend jaar in training omdat het een goed paard is en elke race verbetert. Het gebeurt in een koers dat een gat tussen paarden snel gedicht wordt en de jockey vervolgens het paard moet terugpakken en het weer in het ritme dient te krijgen. Dat is nu eenmaal koers. Ik ben desondanks erg tevreden over Anthony van Dycks prestatie.”

Bricks and Mortar leverde Brown zijn derde overwinning van het Breeders’ Cup weekend op. Het paard gaat net als Animal Kingdom naar Japan de fokkerij in als dekhengst.

