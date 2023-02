Burghley wil zich kandidaat stellen voor WK eventing in 2026

De Burghley Horse Trials is in gesprek met UK Sport over het verkrijgen van financiering voor het organiseren van het wereldkampioenschap eventing in 2016de FEI Eventing World Championships in 2026. Het CCI in Burghley is een van de zeven 5*-wedstrijden in de wereld en met Badminton de meest prestigieuze. Al twee keer eerder was Burghley gastheer van het WK eventing.

Burghley staat wereldwijd bekend om zijn prachtige ligging op het terrein van het historische Burghley House net buiten Stamford. De jaarlijkse wedstrijd, altijd begin september, staat bekend om het uitstekende niveau van de paardensport. In 1966 en 1974 organiseerde Burghley het WK en was ook gastheer van zes Europese kampioenschappen (1962, 1971, 1977, 1985, 1989 en 1997) en één Europees kampioenschap voor Young Riders (1978).

Hoogtepunt eventingsport

Event Director Martyn Johnson zegt: “Burghley is synoniem met het hoogtepunt van de eventingsport. Het FEI wereldkampioenschap organiseren in 2026 zou Burghley en de plaatselijke gemeenschap enorme voordelen opleveren. We blijven investeren in de verbetering van de permanente infrastructuur voor ruiters en paarden om een evenement van wereldklasse nog beter te maken.”

Yasmin Ingham

Het FEI Eventing Wereldkampioenschap wordt om de vier jaar gehouden. In 2022 won de Britse Yasmin Ingham individueel goud in het Italiaanse Pratoni del Vivaro met Banzai Du Loir. In 2018 won Groot-Brittannië teamgoud in Tryon, VS, en Ros Canter won individueel goud met Allstar B.

Het bidproces voor de wereldkampioenschappen van 2026 is geopend en zal in juni worden afgerond.

Bron British Eventing