Call te Wind levert Frankijk een klinkende overwinning in Riyadh

De derde en tevens laatste ren op gras op de King Abdulaziz Racetrack werd een prachtige overwinning voor de legendarische Franse trainer Freddy Head. Zijn zesjarige hengst Call The Wind (Frankel x In Clover) won onder jockey Olivier Peslier de met 2.5 miljoen dollar gesponsorde Longines Turf Handicap over 3000 meter.

Call The Wind is een zoon van Frankel en is een van de meest consistente stayers in Frankrijk. Het paard wordt getraind te Chantilly, 50 km ten noorden van Parijs. Hij won in 2018 de Prix du Cadran (Group I) en was in 2019 drie keer tweede, waaronder de Prix du Cadran van vorig jaar. Trainer Freddy Head heeft als jockey grote koersen over de hele wereld gereden en gewonnen voordat hij aan zijn succesvolle trainerscarrière begon.

‘Zeer consistent paard’

Head: “Call The Wind is een zeer consistent paard en had vorig jaar een paar keer pech omdat hij veel gewicht in de koersen diende te dragen. Als je in Frankrijk een Group I ren wint dan is dat het lot dat je staat te wachten. Ook in de Gold Cup van 2019 te Dubai droeg hij veel gewicht en werd desondanks derde achter Melbourne Cup winnaar Cross Counter en Ispolini van Godolphin. Hij liep goed in Dubai maar ik denk dat hij nu beter is. Het plan was eigenlijk om dit jaar weer naar Dubai te gaan maar toen ik deze race zag, zei ik dat deze ren er eentje is die we moeten proberen. Er valt natuurlijk veel geld te verdienen en hij draagt in deze ren ten opzichte van Cross Counter 1,5 kg minder aan gewicht met zich. Wij hadden een goede winter in Frankrijk, de baan was altijd goed en ik stopte geen enkele dag met trainen dus de voorbereiding was erg goed. Hij houdt er niet van om vroeg aan de training te beginnen. Met die wetenschap nemen wij thuis en ook hier niet om 03.00 maar rond 08.00 uur aan de training deel.”

‘Hij verkeert in goede conditie’

Head vervolgde: “Natuurlijk heeft hij sinds oktober niet meer gekoerst en was het vandaag zijn eerste koers sindsdien, maar hij verkeert in goede conditie en ik denk dat hij nog steeds aan het verbeteren is. Ik vind het een geweldig initiatief en ik denk dat het een wereldwijde zaak is om deze grote races te hebben. Het verandert de manier waarop we trainen en de rencarrière van een paard in te plannen. Ik herinner me dat ik hier vele, vele jaren geleden kwam om te rijden. Het is leuk om terug te komen met een paard en om in een grote race te rennen. Wij hadden een mooie ren en het paard is geen gemakkelijke om te berijden als hij geklutst wordt door andere deelnemers. Olivier gaf hem een ​​geweldige rit.”

‘Ik bewaarde mijn geduld’

Oliver Peslier “Ik ben erg blij met het paard. Hij is een Group I paard en die klasse heb je nodig om hier te winnen. Ik ben erg blij met de staat van de grasmat. Ik heb zowel hier heel lang als op de andere baan in Saudi-Arabië gereden. Ik moest al mijn ervaring gebruiken om mij een weg tussen de andere paarden te banen. In de laatste zeshonderd meter lag ik zesde en ik bewaarde mijn geduld om hem in de positie te manoeuvreren waar ik hem wilde hebben.”

Call The Wind won behoorlijk indrukwekkend met twee en een halve lengte voor Mekong, de andere zoon van Frankel. Prince Of Arran, de globetrotter van trainer Charlie Fellowes werd derde.

