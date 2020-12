Chrono Genesis wint laatste Group I ren dit jaar, de Arima Kinen

De Arima Kinen over 2500 meter op gras op de Nakayama Racecourse is de belangrijktste Group I ren te Japan. Daarnaast vormt deze ren, waarop wereldwijd het meest wordt gegokt, de sluiting van het renseizoen van de beste Group I rennen ter wereld. De vierjarige merrie Chrono Genesis (Bago x Chronologist) won als favoriet de 65ste editie van deze ren.

Net als bij de Takarazuka Kinen die eind juni werd verreden, mochten de rensportfans ook voor de Arima Kinen stemmen uitbrengen voor tien paarden die zij het liefst aan de ren zouden zien deelnemen. Die tien paarden moeten bij de Japan Racing Association (JRA) geregistreerd staan en de overige zes paarden moeten bij de National Association of Racing of in het buitenland geregistreerd staan en hun deelname wordt bepaald door de hoogte van het gewonnen prijzengeld.

Eerste race over 2500 m

Voor de 65ste editie van deze ren koos het merendeel van het publiek de vierjarige merrie Chrono Genesis (Bago x Chronologist) als favoriet. De merrie ging van start tegen haar concurrenten als Lucky Lilac, Fierement, Kiseki, Blast Onepiece, World Premiere en You Can Smile. Door het verloop van het 2500 meter lange parcours, dat 200 meter voor de finish bergopwaarts gaat, hebben de paarden niet alleen kracht maar vooral de vaardigheid van hun jockeys nodig. Hoewel het voor Chrono Genesis de eerste keer was dat zij over 2500 meter koerste liet haar uithoudingsvermogen haar niet in de steek.

Vanaf twaalfde plaats

Na de start ging Babbitt zoals verwacht aan kop en leidde de koers tot de laatste tweehonderd meter voor de finish. Chrono Genesis bevond zich in de eerste 1500 meter van de koers op een twaalfde plaats en haar jockey gaf de merrie daarmee ruimte en een ongehinderde loop en hield, zoals geïnstrueerd, de merrie in een perfecte balans. Met nog duizend meter te gaan werd de merrie losgelaten en voor het uitkomen van de laatste bocht, die zij driedik nam, had de combinatie weer een vrije loop en kon ongehinderd richting finish koersen.

Neklengte voorsprong

Met nog tweehonderd meter te gaan nam de merrie de kop over van Fierement en de vlak voor de finish aanstormende Salacia. Chrono Genesis won in een perfect gereden koers met een neklengte voor Salacia met een neklengte daarachter de derde aankomende Fierement.

‘We hebben haar op haar top gezien’

Jockey Yuichi Kitamura: “De afgelopen week voelde Chrono Genesis tijdens de trainingen net zo goed aan als altijd en zij heeft haar conditie behouden. Mijn instructies waren om haar van start tot finish mooi in balans te houden. In de Tenno Sho (herfst) ging zij een beetje traag van start en kon ik niet de positie krijgen die ik wilde. Maar zij nestelde zich goed in het middenveld en toonde een goede versnelling in haar jacht op Almond Eye. Ik denk dat we toen haar top hebben gezien. Mentaal is ze heel kalm geworden en fysiek heeft zij vanaf het begin van dit jaar een enorme verbetering laten zien en behouden.”

Bron Horses.nl