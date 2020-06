Circus Maximus en Battaash de sterren op openingsdag Royal Ascot

De openingsdag van Royal Ascot wordt vaak beschouwd als de mooiste dag van vlakkebaan rennen in het Verenigd Koninkrijk. Met de internationale toppaarden die aan de start verschijnen trekt Royal Ascot normaliter ongeveer 300.000 bezoekers in vijf dagen aan. Er wordt £ 5,5 miljoen aan prijzengeld uitgekeerd in 18 Groupe races, waarvan 8 Group I en het wordt uitgezonden in meer dan 200 landen. Hoe schrijnend verlaten lag de renbaan er door Covid-19 bij. Geen bezoekers uitgedost met flamboyante outfits en hoeden, geen helikopters en limo’s maar wel met, zoals altijd, top deelnemersvelden.

De dagelijks aftrap van het vijf dagen durende Royal Ascot vindt plaats met het arriveren Hare Majesteit Queen Elizabeth en haar genodigden in open calèches voor de tribunes en en de paddock voor het uitzinnige publiek. Dit jaar echter niet. Voor het eerst sinds ze tot koningin werd gekroond, woonde ook HR Queen Elizabeth Royal Ascot niet persoonlijk bij en keek net als wereldwijde fans naar de rennen thuis op tv.

Twee Group I rennen gewonnen door favorieten Circus Maximus en Battaash

De eerste van de twee Group I rennen op de openingsdag van Royal Ascot was de Queen Anne Stakes. Deze ren over de klassieke mijl (1609 meter) en telde 15 deelnemers en het was de vierjarige Circus Maximus (Galileo x Duntle) die na 227 dagen weer in de koers verscheen voor de Ierse trainer Aidan O’Brien, the master of Ballydoyle, onder de vaste jockey Ryan Moore. Circus Maximus won vorig jaar de St. James’s Palace Stakes te Ascot en werd nu voor de Queen Anne Stakes ingeschreven.

Spannende finish

De combinatie achtervolgde de leider van de koers en vierhonderd meter voor de finish porde Moore zijn mount wakker. In de slotfase van de ren moest Moore er hard aan trekken om Terebellum, de rivaal van Godolphin, onder Frankie Dettorie van zich af te houden. Het werd een spannende finish waarbij Circus Maximus met een hoofdlengte won won voor Terebellum met drie lengten daarachter de derde aankomende Marie’s Diamond.

‘Het paard is een vechter’

O’Brien die vanuit Ierland de ren op tv bekeek en zijn 71ste Royal Ascot winnaar zadelde zei: “Het paard is een vechter en moet niet onderschat worden. Hij presteert het beste als een medestander oog in oog naast hem koerst en blijft dan tot het einde volhouden. Het is een echte Galileo die veel snelheid in zich heeft. De volgende stap zal waarschijnlijk de Qatar Sussex Stakes te Goodwood zijn.” De samenwerking van de gemeenschappelijke eigenaren van Circus Maximus (Flaxman Stables van de familie Niarchos en de Coolmore-partners) is nog steeds erg succesvol.

Het wachten voor Battaash wordt beloond

De tweede Group I ren was de King’s Stand Stakes over 1200 meter. Battaash (Dark Angel x Anna Law) werd in 2018 en 2019 tweede in deze ren achter stalgenoot Blue Point en vandaag kon hij zich als torenhoge favoriet als winnaar laten bekronen voor eigenaar Sheikh Hamdan al Maktoum.

De zesjarige heeft zich de afgelopen jaren in de schijnwerpers gezet, met name door zijn overwinning met vier lengten in de Prix de l’Abbaye in Chantilly in 2017 en het neerzetten van een recordtijd in Nunthorpe Stakes te York in 2019. Getraind door Charlie Hills en bereden door Jim Crowley stoof Battaash als eerste over de finish met 2 ¼ lengte daarachter stalgenoot Equilateral van ZKH Prince Khalid (Juddmonte) en de derde aankomende Liberty Beach.

