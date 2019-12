Claire de Ridder volgt Diana van Klaveren op als bondscoach Voltige

Claire de Ridder is benoemd als nieuwe TeamNl bondscoach voor de voltige. De Ridder volgt daarmee Diana van Klaveren op die, na 10 jaar actief te zijn geweest in deze functie, besloot te stoppen.

De Ridder (1987) is zelf actief geweest tot op het hoogste niveau in de voltige-sport en maakt al vanaf 1999 deel uit van de nationale top. Ze stond aan de start van vele Europese kampioenschappen met als hoogte punt een plaats in de individuele finale in 2013. Daarmee was Claire de eerste Nederlandse in lange tijd die een finale plaats wist te bemachtigen op een internationaal kampioenschap. Tussen 2006 en 2018 stond De Ridder vijf maal aan de start op een WK voor TeamNL.

Goud op NK

Dit jaar werd in Ermelo voor het eerst een officieel NK Voltige gehouden waar Claire de Ridder goud won. Ook het EK Voltige vond dit jaar plaats in Nederland en daar maakte Claire deel uit van het team dat als zevende wist te eindigen in het zeer sterke deelnemersveld. De benoeming als bondscoach betekent voor Claire de Ridder dat ze haar eigen carrière als topsporter beëindigt. Als bondscoach zal De Ridder ook een groot deel van de trainingen gaan verzorgen en dat laat onvoldoende ruimte voor haar eigen sportieve loopbaan.

‘Dicht bij de sporters’

De Ridder runt in Leidschendam haar eigen trainings- en revalidatiestal en geeft veel voltige-trainingen. “Doordat ik zelf tot nu toe op het hoogste niveau actief ben geweest, sta ik dicht bij de sporters. Natuurlijk is de nieuwe generatie jonger dan ik, maar ik hoop met mijn ervaring deze groep verder te helpen. Ik vind dat Diana van Klaveren hele goede dingen voor de sport heeft gedaan. Die lijn wil ik voortzetten, maar hoop er dan steeds een stukje meer professionaliteit aan toe te kunnen voegen. In landen als Duitsland en Frankrijk is het heel normaal dat voltigeurs vier uur per dag trainen, dat zal hier niet direct realistisch zijn, maar we kunnen wel werken aan meer professionaliteit. Je ziet ook al dat de huidige Nederlandse talenten veel in het buitenland trainen omdat daar meer kan. Het zou mooi zijn als die straks dichter bij huis terecht kunnen. Dat sluit ook mooi aan bij mijn wens om meer saamhorigheid te bewerkstelligen onder de groep voltigeurs van TeamNL”, vertelt De Ridder enthousiast.

Gedegen achtergrond

Directeur topsport van de KNHS Maarten van der Heijden is blij met de komst van Claire de Ridder. “Claire weet als topsporter wat het betekent om te presteren op het hoogste niveau. Daarnaast heeft ze een gedegen achtergrond op het gebied van coaching en psychologie (Instructeur 4 voltige en Bachelor Sociale Psychologie), kennis die zeer waardevol is om succesvol te worden als bondscoach. Wij hebben er vertrouwen in dat Claire de door Diana van Klaveren ingezette weg omhoog met de Nederlandse voltigeurs verder kan vervolgen.”

Bron: KNHS