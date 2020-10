Classique Legend wint Everest 2020

Drie jaar geleden vond de inaugurele race 'The Everest' op de renbaan van Royal Randwick te Sidney plaats. Het is de hoogst gedoteerde sprint race ter wereld over 1200 meter op gras voor Engelse volbloeds. De race heeft een prijzenpot van 15 miljoen dollar, waarvan ruim 6,2 miljoen voor de winnaar. Favoriet Classique Legend won afgelopen nacht, Nederlandse tijd, de vierde editie van de Everest.

Australië staat er al jaren om bekend dat zij de beste sprinters ter wereld fokt en uitbrengt. Twee jaar geleden werd de ‘Everest’ georganiseerd om de sprinters te eren en werd deze race uitgeschreven met het door TAB (de totalisator van de erkende wedkantoren in Australië) gesponsorde gigantische prijzengeld.

600.000 dollar voor startbox ticket

Er kunnen voor twaalf deelnemers een startbox ticket voor de race worden gekocht voor nog nader te noemen paarden. Zo’n ticket kost 600.000 dollar en de eigenaar kan dat ticket verhuren, delen met een andere eigenaar, verkopen of zelf een paard laten racen. De manier van inschrijving is eigenlijk gelijk aan de Pegasus World Cup met dien verstande dat in de Everest daadwerkelijk ’s werelds beste sprinters racen. Iedere deelnemer aan de race verdient prijzengeld, ook het laatst finishende paard, dat verdient nog ruim 400.000 dollar.

Classique Legend stormt naar finish

Van de twaalf deelnemers waren er zeven die al grote Group I rennen hadden gewonnen. Het beloofde dus een snelle en spannende koers te worden. De door Les Bridge getrainde vijfjarige Classique Legend (Not A Single Doubt x Pinocchio) vertrok als favoriet aan de start. Onder jockey Kerrin McEvoy startte de combinatie snel, doch werd net zo snel ingehaald door Eduardo en Nature Strip die gelijk een moordend tempo neerzette. Classique Legend nestelde zich noodgedwongen op een vierde plaats achter Trekking en in de laatste vierhonderd meter spoorde McEvoy zijn paard aan en stormde letterlijk en figuurlijk over het midden van de baan richting finish. Het paar versloeg met 2 1/2 lengte Bivouac en met ½ lengte daarachter de derde finishende Gytrash. Van de tot en met vandaag vier verreden Everest rennen won McEvoy er drie. Het totale prijzengeld dat Classic Legend tot en met deze ren won staat nu op 8,6 miljoen dollar.

‘Voelde dat hij kon winnen’

McEvoy: “Alle eer gaat uit naar het paard. Toen ik ter hoogte van de 600 meter markering voor mij keek, lagen de koplopers heel ver vooruit. De kracht die ik van Classique Legend voelde toen ik hem aanspoorde, gaf mij echter het gevoel dat wij als eerste over de finish zouden kunnen komen. Les (de trainer) heeft fantastisch werk geleverd.”

Paard met een V-8 motor

De 82-jarige Les Bridge die al vijftig jaar renpaardentrainer is en grote successen als de Golden Slipper en de Melbourne Cup heeft geboekt, vertelt: “Het is ongelofelijk. Ik heb Classique Legend sinds 21 maart j.l. in training. Ik vertelde al maanden aan iedereen dat het een paard is met een grote V8-motor. Ik sluit niet geheel uit dat hij voor de Longines Hong Kong Sprint in december naar Hong Kong vliegt om aan die ren deel te nemen.”

Classique Legend naar grote internationale rennen

Bon Ho, de eigenaar van Classique Legend, maakte zojuist bekend dat het paard niet meer in Australië zal koersen. Hij wordt nu naar het buitenland verscheept voor deelname aan de grote internationale rennen in Dubai, Tokyo en Royal Ascot. Ho hoopt dat Classique Legend volgend jaar weer deel zal nemen aan de Everest.

