De Vries scoort in anderhalf uur hattrick te Bahrein

Gisteren won de Nederlands topjockey al voor trainer Fawzi Nass en eigenaar Victorious te Dubai en vanmiddag zette De Vries zijn winning mood te Bahrein op de Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) voort met drie klinkende overwinningen.

De visie van de Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) is om paardenraces in het Koninkrijk Bahrein te promoten, de beste paarden en trainers te laten presteren en renliefhebbers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een van de beste internationale ren- evenementen in de regio.

Mooiste grasbanen

Een van de unieke kenmerken van REHC is dat het beschikt over een van de mooiste grasbanen, twee stuks van 2400 meter, en tribunes van het hele Midden-Oosten. Daarnaast beschikt de RECH over een trainingsbaan op zand. Het renseizoen van REHC begint vanaf de eerste week van november en gaat gedurende een keer per week met zeven rennen per rendag door tot eind april. De ongeveer 300 paarden starten in die koersen waarvan er drie worden gehouden voor lokale volbloeden, drie voor geïmporteerde volbloeden en een voor Arabische volbloeden.

Gespecialiseerde regionale en internationaal marketingcampagnes hebben de REHC als een vooraanstaande organisatie die volbloedrennen promoot op de kaart gezet. De REHC geniet van enkele van de toonaangevende namen in de overheid, de industrie en het bedrijfsleven nationale steun.

In anderhalf uur tijd wint De Vries drie toprennen

De Vries is geen onbekende in Bahrein en eigenaar en trainer Fawzi Nass evenmin. De eerste overwinning van De Vries was die van de met € 16.500,00 gedoteerde Bahrain Derby voor lokale volbloeden over 2000 meter met de vierjarige Al Tariq (Rhagaas x Persian Bolt) die eigendom is van Nass en getraind wordt door Hesham Al Haddad. De combinatie won met maar liefst 5 lengten voor Daarej met jockey Brett Doyle en de derde aankomende Shawwash met Frankie Dettori aan boord.

Pulsar

Een klein half uur later won De Vries op de vierjarige Pulsar (Nayef x Art Viva) de met € 35.875,00 gedoteerde His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa Cup over 2000 meter voor lokale volbloeden weer voor eigenaar Nass en trainer Hesham Al Haddad en wéér met vijf lengten verschil. De combinatie gaf de rest van het deelnemersveld het nakijken. News Breaker onder Frankie Dettori finishte als tweede voor de derde aankomende Daleel met Andrew Elliott aan boord.

Port Lions

Wéér een klein half uur later won De Vries op Port Lions (Kodiac x Cold Cold Woman) de eveneens met € 35.875,00 gedoteerde His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa Cup over 2000 meter voor geïmporteerde volbloeden voor eigenaar Victorious en wéér voor trainer Hesham Al Haddad. De marge betrof nu twee lengten verschil voor Rustang onder James Doyle en Jazeel onder Brett Doyle. Saillant detail is dat het negen koppige deelnemersveld rood en blauw kleurde: eigenaar Victorious (rode renkleuren) met trainer Hesham Al Haddad nam zes en eigenaar Al Adiyat (blauwe renkleuren) met trainer A. Smith nam drie van de negen deelnemers voor hun rekening.

Bron: Horses.nl