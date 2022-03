De Vries scoort in de King’s Cup rennen in Bahrein

Op één van de mooiste grasbanen van het Midden Oosten won Adrie de Vries gisteren in Bahrein de prestigieuze His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa Cup King of Bahrain rennen over 2400 op gras. Hij zegevierde in de ren voor de lokaal gefokte paarden met de zesjarige Pulsar van KHK Racing.

De visie van Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) is om paardenrennen in het Koninkrijk Bahrein te promoten, de beste paarden en trainers te laten presteren en renliefhebbers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een van de beste internationale ren-evenementen in de regio. Een van de unieke kenmerken van REHC is dat het beschikt over een van de mooiste grasbanen, twee stuks van 2400 meter, en tribunes van het hele Midden-Oosten. Daarnaast beschikt de RECH over een trainingsbaan op zand. Gespecialiseerde regionale en internationaal marketingcampagnes hebben de REHC als een vooraanstaande organisatie die volbloedrennen promoot op de kaart gezet. De REHC geniet van enkele van de toonaangevende namen in de overheid, de industrie en het bedrijfsleven nationale steun.

The King’s Cup rennen

Gisteren vonden The King’s Cup rennen te Bahrein plaats en werd De Vries vanuit Dubai ingevlogen om voor trainer Hesham Al Haddad en diens eigenaren KHK Racing en Victorious in de prestigieuze His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa Cup King of Bahrain rennen over 2400 meter op gras te rijden. Voormelde ren kent twee edities: een voor lokaal en een voor internationaal gefokte paarden. De Vries won de ren voor de lokaal gefokte paarden met de zesjarige Pulsar van KHK Racing.

Negende overwinning op rij voor Pulsar

De Vries is geen onbekende in Bahrein en Pulsar (Nayef x Arte Viva) is op zijn beurt geen onbekende voor De Vries. De combinatie won in 2020 meerdere grote rennen te Bahrein en dat beide in topconditie zijn lieten zij zien. De combinatie dicteerde vanaf de start het tempo van de ren en wonnen na een kleine strijd toch vrij gemakkelijk voor Living Art en de derde aankomende Epic. Voor de lokaal gefokte Pulsar betekende de overwinning de negende op rij. Een klein half uur later werd De Vries in de internationale editie en tevens de hoofdren in The King’s Cup Day voor trainer Al Haddad en eigenaar Victorious derde op Tawaareq.

Bron Horses.nl