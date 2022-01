De Vries wint met groot gemak Group I Al Maktoum Challenge R1

Het Dubai World Cup Carnival (DWCC) is gisteren van start gegaan. Tijdens de acht rendagen die het Carnival van januari t/m maart duurt, bereiden toppaarden en topjockeys zich voor op deelname aan de Group rennen op de Dubai World Cup op 26 maart a.s. Voor De Vries startte de eerste meeting van de DWCC uitstekend. Hij won met RB Rich Lyke Me de Group I Al Maktoum Challenge R1 over 1600 meter.

Uit Engeland werd topjockey Frankie Dettori ingevlogen die van plan is om tot eind maart te Dubai te blijven. Hij gaat, net als andere topjockeys waaronder onze Nederlander Adrie de Vries, proberen om uit de door diverse sponsoren gesponsorde prijzenpot van ruim 6 miljoen euro, verdeeld over de acht Carnival rendagen overwinningen te putten.

Zege op RB Rich Lyke Me

Voor De Vries startte de eerste meeting van de DWCC uitstekend. De Vries, die vorig jaar op de Engelse volbloed Lord Glitters de eerste Group I ren van het DWCC won, herhaalde die overwinning gisteren met RB Rich Lyke Me in de Group I Al Maktoum Challenge R1 over 1600 meter op zand voor Arabische volbloeds.

Recht toe recht aan overwinning

Het was een recht toe recht aan overwinning, want vertrokken uit starbox 1 nam De Vries in het begin van de ren de koppositie, liet zijn paard in balans verder koersen en won heel makkelijk de ren. Een prachtige tactisch gereden koers waarbij De Vries zijn paard in de laatste bocht voor de finish even op adem liet komen, om hem vervolgens een keer met zijn handen aan te sporen om te versnellen.

Twee zeges uit twee starts

Voor de tegenstanders, die druk aan het finishrijden waren, moet het pijnlijk zijn geweest om te zien dat De Vries bleef stil zitten en moeiteloos de overwinning binnenhaalde. Met 4 lengten won de combinatie voor Brraq en MH Rahal. Als De Vries zijn paard voluit had laten rennen, dan was die marge, net als op 18 november toen de combinatie met 14 lengten verschil won waarbij het paard nog niet eens in topconditie was, nog groter geweest. De uit Amerika afkomstige zesjarige RB Rich Lyke Me (Majd Al Arab x Rich Frynd) heeft nu uit zijn twee starts in de UAE tweemaal gewonnen.

Al geduchte tegenstander over 2000 meter

Ondanks dat het paard nog niet eerder over een afstand van 2000 meter heeft gekoerst, ontpopt hij zich nu al als een geduchte tegenstander voor de met 1 miljoen dollar gedoteerde Group I Dubai Kahayla Classic op 26 maart a.s. over 2000 meter. De geruchten gaan de ronde dat trainer Fawzi Nass het paard echter eerst zal gaan klaarstomen voor de met 2 miljoen dollar gedoteerde De Obaiya Arabian Classic in Saudi-Arabië op zand op zaterdag 26 februari a.s. over 2000 meter.

‘Houdt niet van paarden naast zich’

De Vries: “RB Rich Lyke Me houdt er niet van als hij paarden naast zich krijgt in een koers, maar het is een handelbaar paard in die zin dat je hem vrij gemakkelijk terug kunt nemen en kunt doseren als hij te enthousiast is. De zandbaan van Meydan ligt het paard goed en het paard beschikt over een goed uithoudingsvermogen.”

Golden Goal wint Al Maktoum Challenge voor Engelse volbloeds

De tegenhanger van de Al Maktoum Challenge voor Arabische Volbloeds is de Al Maktoum Challenge R1 voor Engelse volbloeds. De achtjarige ruin Golden Goal (Dark Angel x Golden Rosie) onder jockey Sam Hitchcott, vertrokken uit startbox 1, streed vrijwel de gehele ren tegen favoriet Secret Ambition die meteen de leiding nam. Met nog tweehonderd meter te gaan nam Golden Goal die leiding over en won de ren met 1,5 lengte voor Secret Ambition en de derde aankomende Kafoo.

Bron Horses.nl