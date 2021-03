Deelnemers fit en gereed voor de Dubai World Cup 2021

Nadat bekend werd dat Sheikh Hamdan al Maktoum was overleden verkeerde de internationale renwereld in mineur stemming. De aanwezigheid van de uitermate vriendelijke Sheikh tijdens de zilveren jubileumuitvoering van de Dubai World Cup zal aanstaande zaterdag node worden gemist. De rennen zullen mede in zijn herinnering worden verreden.

Na de startboxloting afgelopen woensdag begon het druk speculeren van trainers, eigenaren en jockeys over tactieken en volgden studies van hun medestanders hoe hun paard in de met 12 miljoen dollar gedoteerde ren het beste zou kunnen koersen. Wat is wijsheid en wat betekent de loting van de startbox, het tempo en het opspattende zand voor de deelnemers.

Kickback

Wat het opspattende zand (de kickback) betreft, daar zullen de eerste koppaarden geen last van hebben. Verder kennen de lokaal getrainde paarden de kickback en bijna geen enkel paard is daarvan gecharmeerd. De Amerikaanse paarden die op ‘dirt’ rennen kennen, kunnen daar wel degelijk meer last van hebben. De kickback van het zand in Meydan is beduidend anders dan de opspattende modder op hun eigen renbanen. De paarden hebben de neiging om hun adem even in te houden.

‘Startbox 11 niet onze voorkeur’

Adrie de Vries op Salute The Soldier lootte startbox 11. De Vries: “Startbox 11 is niet onze voorkeur startbox, maar het is een spannend paard dat in topconditie is. Ik kijk erg uit naar de ren.” Trainer Fawzi Nass vulde aan dat de loting is wat het is en hij laat het koersverloop helemaal aan Adrie over. Nass: “In Adrie hebben wij een topjockey die de ren naar eigen goeddunken zal rijden.” Gelet op het feit dat Adrie een van de favorieten rijdt, zal, zoals gebruikelijk in grote internationale rennen, de rest van het deelnemersveld gefocust zijn op zijn koerstactiek. Ze zullen hem en William Buick op Mystic Guide, die vanuit startbox 6 vertrekt, nauwlettend in de gaten houden.

Eerste startboxen focussen op snelle start

De trainers in de eerste startboxen zullen zich met name focussen op een snelle start en het creëren van een goede positie van hun paard omdat het gros geen koppaarden zijn. Het is immers een kort stuk vanaf de startbox naar de eerste bocht van de koers en het vertrekken uit een van de de startboxen 10 tot en met 14 betekent óf als een haas er vandoor gaan, de baan diagonaal oversteken en de kop nemen, óf vier of vijfdik naast de rest de bocht doorgaan en hopen dat na de eerste bocht een goede positie kan worden gecreëerd. Het nadeel is de extra meters aan koers die er daardoor gemaakt worden. Voor paarden die normaal over meer dan 2000 meters koersen is dat niet zo’n probleem maar voor de paarden die niet meer dan 2000 meter kunnen koersen kan dat een probleem opleveren, om maar te zwijgen over het opspattende zand.

Thunder Snow

Onmogelijk is het echter allemaal niet zoals Christophe Soumillon twee keer op Thunder Snow in 2018 en 2019 bewees en de ren op die manier twee keer won. Als de paarden langzaam van start gaan kom je van buitenaf vertrekkend niet vlug in de problemen maar als je vanuit de binnenste boxen langzaam vertrekt dan wel. Verder is het zo dat de kans om tegen andere paarden te botsen in de eerste startboxen wat groter is en je vanuit de buitenste startboxen een beter overzicht hebt.

Sleepy Eyes Todd snel en agressief van start

Een loting vanuit startbox 11 voor Adrie op een paard dat zich in topconditie bevindt en heeft bewezen vanuit koppositie te kunnen winnen hoeft dus verre van ongunstig te zijn. Het zal opletten worden geblazen voor de paarden die naast De Vries zullen starten. Wie in ieder geval snel en agressief van start zal gaan, is Sleepy Eyes Todd die naast Adrie vanuit startbox 10 zal vertrekken. Dat paard kan, indien nodig, ook vanuit een koppositie goed koersen. Verder zullen de twee Godolphin paarden naast Adrie hoogstwaarschijnlijk proberen om de kop te nemen om zo het tempo te kunnen bepalen. Het zal spannend worden, maar ze zullen allemaal met de rijkunst en ervaring én de in topconditie verkerende De Vries en Salute The Soldier rekening moeten houden. En zoals iedereen weet, koers is koers.

Bron Horses.nl