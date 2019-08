Deirdre boekt historische zege in Qatar Nassau Stakes Goodwood

De vijfjarige Japanse merrie Deirdre (Harbinger x Reizend) won gisteren de Qatar Nassau Stakes op de renbaan van Goodwood. Een historische overwinning want Japan heeft na de overwinning van Agnes World in de July Cup in 2000 (Group I) bijna twintig jaar op haar tweede Group I overwinning in Groot-Brittannië moeten wachten.

In 1802 introduceerde de derde hertog van Richmond paardenraces te Goodwood als vermaak voor de lokale legerofficieren. De meeting duurde een week, was enorm populair en werd al snel ‘Glorious Goodwood’ genoemd. Door velen wordt de renbaan te Goodwood als de mooiste ter wereld beschouwd en het raceprogramma doet niet onder voor dat van Royal Ascot. Dat geldt ook voor het publiek dat in groten getale aanwezig was. De heren in jacquet met hoge hoed en de dames in elegante jurken met fascinators of extravagante hoeden.

Zege Deirdre maakt overlijden Deep Impact goed

Twee dagen geleden ontving de internationale rensport het treurige nieuws dat de Japanse tophengst en Triple Crown winnaar Deep Impact op 17-jarige leeftijd ten gevolge van een cervicale fractuur was geëuthanaseerd. Deep Impact, de Japanse tegenhanger van Galileo, genoot niet alleen in Japan maar ook wereldwijd een superstatus als dekhengst. Zijn fokproducten hebben de genen van hun vader in menig Group I overwinning laten zien. Het treurige nieuws werd gisteren in Goodwood goedgemaakt door de overwinning van de vijfjarige Japanse merrie Deirdre (Harbinger x Reizend) in de Qatar Nassau Stakes. Een historische overwinning want Japan heeft na de overwinning van Agnes World in de July Cup in 2000 (Group I) bijna twintig jaar op haar tweede Group I overwinning in Groot-Brittannië moeten wachten.

Zesde in Prince of Wales Stakes Ascot

Deirdre startte als twee- en driejarige in 2016 en 2017 op de Japanse renbanen. In december 2018 was ze als vierjarige in Hong Kong bij de Longines Hong Kong International races waar zij tweede werd achter Glorious Forever in de Longines Hong Kong Cup. In maart 2019 begon zij als vijfjarige tijdens het Dubai World Cup Festival aan haar wereldreis en werd vierde in de Dubai Turf die gewonnen werd door Almond Eye, een andere Japanse superster. Vanuit Dubai vloog Deirdre terug naar Hong Kong en vervolgens naar Royal Ascot om deel te nemen aan Prince Of Wales Stakes waar zij als zesde finishte.

Overwinning met 1¼ lengte

In Goodwood was het gisteren haar beurt om te laten zien dat zij tot de absolute top behoort. Deirdre startte tegen een quote van 20 tegen 1 en vertrok vrij laat uit haar startbox. Gedurende de race toonde zij haar geweldige snelheid en uithoudingsvermogen en versloeg onder jockey Oisin Murphy met 1¼ lengte de koploper Mehdaayih met Frankie Dettori aan boord. Derde aankomende was Rawdaa. De Ierse trainer Aidan O’Brien diende tekst en uitleg aan de baanrechters te geven vanwege het slechte presteren van Hermosa die als laatste finishte en als topfavoriet voor de bookmakers en het weddende publiek gold.

‘Deirdre werkte hard’

Seiko Hashida Yoshimura, de racemanager van Deirdre’s eigenaar Toji Morita en dochter van trainer Mitsuru Hashida kon haar geluk niet op: “Het was een hele grote uitdaging om na haar race te Royal Ascot, waar de bodem door de regen zacht was geworden, hierheen te komen. Deirdre werkte hard in die race en wij wisten nog niet of wij haar voor de race van vandaag zouden inschrijven. De bodemgesteldheid van de baan in Goodwood en de golvende baanoppervlakte past duidelijk beter bij haar. Deirdre geniet een grote belangstelling in Japan.”

25 overwinningen on twee maanden

Jockey Oisin Murphy, in Hong Kong gescout door Japanse trainers, werd voor een periode van twee maanden in Japan uitgenodigd om aan de trainingen en races aldaar deel te nemen. Murphy: “Ik heb in die twee maanden 25 overwinningen behaald en ik ben heel blij voor Japan met die van vandaag. Ik heb er veel geleerd en ik bewonder de manier waarop zij met hun paarden omgaan. Deirdre is een absolute koningin, ze is een groot, mannelijk type paard en het verbaast me niets dat zij vandaag het gewicht van 60 kilo kon torsen.”

