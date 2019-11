Dekgeld volbloed Millowitsch: ‘Betaal wat hij je waard is’

De beroemde Duitse volbloedstoeterij Gestüt Röttgen in Keulen komt dit voorjaar met een opmerkelijke actie. Het is vaak niet meer dan normaal dat dekgelden van volbloed hengsten oplopen tot bedragen van vijf cijfers. Röttgen gaat het volgend jaar anders doen. Voor hun vijfvoudige groepswinnaar Millowitsch xx (Sehrezad xx x Fath xx) geldt in 2020 voor de fokkers: 'Betaal wat hij je waard is'.

“Dat klopt”, bevestigde Röttgens stoeterijleider Frank Dorff aan GaloppOnline.de. “De enige vereiste is dat de merries gezond zijn, maar dat is niet anders bij andere hengsten.”

De zesjarige Millowitsch kwam dit jaar voor het eerst ter dekking op Gestüt Röttgen voor het dekgeld van 3500 euro. De hengst had een succesvolle rencarrière achter de rug met negen overwinningen, waaronder de Silberne Peitsche en de Hamburger Flieger-Trophy. Hij liep zo’n 380.000 euro bij elkaar.

Met het nieuwe dekgeld bewandelt Röttgen een ongewone weg. Millowitsch zal het komende seizoen wellicht meer merries gaan dekken. Het fokseizoen 2020 zal uitwijzen of dit bedrijfsmodel succesvol is.

Ook voor meervoudig Groep I winnaar en topvererver Adlerflug xx (v. In the Wings xx) van Gestüt Schlenderhan is dekgeld voor het nieuwe seizoen aangepast. De hengst gaat voor één jaar van 15.000 euro naar 10.000 euro.



Bron GaloppOnline.de/St.Georg