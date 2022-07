Dekhengsten presteren in Norg

Tijdens het sfeervolle avondconcours in Norg kwamen meerdere dekhengsten in de baan. In het nationale ereklassekampioenschap zorgden zij voor de concurrentie en het oranje lint in de tussenlimiet was er voor Lanto HBC. De overwinning ging bij de Nationale damesklasse naar Heliotroop.

Met eigenaresse Grietje Naber liep Heliotroop (Colonist uit Wunita ster, pref v. Reflex m) een vaste koers met veel actie. Hij bleef mooi luchtig in het front en toonde veel looplust. De concurrentie kwam van Roelofsen Horsetrucks Jaims H (Bentley VDL uit Difranka ster v. Unieko) die met Hanneke Mekkes mocht meerijden in de finale, zij wonnen het schoonste geheel.

Tussenlimiet

Ook in de sterke tussenlimiet, waren de dekhengsten goed vertegenwoordigd. Van de dertien deelnemers waren er maar liefst vier goedgekeurde hengsten. Icellie (Bocellie uit Petrose ster, pref v. Jonker ), Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon uit Belindia ster v. Plain’s Liberator), Idol (Manno uit Boukje v. Plain’s Liberator) en Lanto HBC (Delviro uit Urby V ster, pref v. Patijn).

Overwinning

Waar Idol in de eerste omloop van de tussenlimiet op de overwinning leek af te stevenen, kwam daar in de finale verandering in. De schimmel raakte met overrijden soms wat uit balans en moest in Norg met een tweede plaats genoegen nemen. De hengst werd voorgesteld door Mark de Groot. Na het overkampen koos de jury voor de bruine Lanto HBC. Met veel schoudervrijheid en een opwaarts beeld bleef hij er deze koers voor vechten. Dit werd beloond met een eerste plaats.

Kampioenschap ereklasse

In het nationale ereklassekampioenschap ging de strijd tussen Renvyle Imondro (Cizandro uit Sastrona ster, pref v. Jonker), Dylano (Plain’s Liberator uit Nicole ster, pref v. Fabricius), de eerder genoemde Heliotroop en Jack Sparrow (Cizandro uit Petra ster, pref, pres v. Koblenz). Renvyle Imondro, Paard van het Jaar 2021, start dit seizoen voor het eerst in de Ereklasse en heeft al meerdere overwinningen op zijn naam staan. Met rijder Lambertus Huckriede liep hij ook nu naar de overwinning en haalde de titel binnen. Dylano kwam op de tweede plaats, Heliotroop nam plek drie in en Jack Sparrow stelde als vierde op.

Bron KWPN