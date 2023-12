Do Deuce wint laatste Group I ren dit jaar: de met 8.283.000 dollar gedoteerde Arima Kinen

De Arima Kinen over 2500 meter op gras op de Nakayama Racecourse is de belangrijkste Group I ren in Japan. Daarnaast vormt deze ren, waarop wereldwijd het meest wordt gegokt, de sluiting van het renseizoen van de beste Group I rennen ter wereld. Do Deuce won met ½ lengte voorsprong en ruim 3,8 miljoen dollar aan prijzengeld.

Net als bij de Takarazuka Kinen, die eind juni werd verreden, mochten de rensportfans ook voor de Arima Kinen stemmen uitbrengen voor tien paarden zij het liefst aan de ren zouden zien deelnemen. Die tien paarden moeten bij de Japan Racing Association (JRA) geregistreerd staan en de overige zes paarden moeten bij de National Association of Racing of in het buitenland geregistreerd staan en hun deelname wordt bepaald door de hoogte van het gewonnen prijzengeld.

Geen Equinox

De eigenaren van Equinox besloten na de epische overwinning in de Japan Cup dat het paard niet in de Arima Kinen zou koersen, maar de fokkerij in zou gaan. Dat is inmiddels gebeurd. Equinox staat ter dekking en reikhalzend wordt er uitgekeken naar het eerste veulen van Equinox x Almond Eye. Voor de 68ste editie van deze ren vertrokken desondanks 16 deelnemers van topformaat van start, deelnemers die bij de eerste vier finishten in de Japan Cup van dit jaar.

De kanshebbers van de top tien der gestemde paarden waren onder meer Justin Palace, de winnaar van de Tenno Sho in april j.l., de drievoudig Group I winnaar Titleholder, Through Seven Seas die vierde werd in de Prix de l’Arc de Triomphe, Liberty Island en Stars On Earth, die als tweede respectievelijk als derde in de Japan cup finishten en de vierjarige hengst Do Deuce (Heart’s Cry x Dust and Diamonds) die vierde werd in de Japan Cup. Laatstgenoemde werd bereden door de Japanse topjockey Yutaka Take. Na een blessure begin dit jaar heeft de hengst zich goed hersteld, getuige zijn vierde plek in de Japan Cup.

Vaardigheid en uithoudingsvermogen

Door het verloop van het 2500 meter lange parcours dat 200 meter voor de finish bergopwaarts gaat hebben de paarden niet alleen kracht maar vooral de vaardigheid van hun jockeys nodig. Die vaardigheid heeft jockey Take die al 80 Group I rennen, waaronder driemaal de Arima Kinen, heeft gewonnen dus dat zat wel snor. Geboekt door trainer Yasuo Tomomichi hield Take Do Deuce in het achterveld en schoof beetje bij beetje naar voren. Bij het uitkomen van de laatste bocht sloot de combinatie zich aan bij de kopgroep en met nog 200 meter te gaan spande het er om of Do Deuce of Stars on Earth de ren zou gaan winnen.

Do Deuce won met ½ lengte voor Stars On Earth met 1 lengte daarachter de als derde aankomende Titleholder. De eerste prijs bedroeg een dikke 3,8 miljoen dollar.

‘Hij was scherp’

Jockey Take: ”Het is geweldig om terug te komen met Do Deuce en om deze ren tegen een aantal echt sterke tegenstanders te winnen. Hij was in goede vorm toen hij aan deze ren begon. Hoewel hij scherp was en ik hem in de hand moest houden om hem in een goed ritme te krijgen, moest ik hem vooral niet haasten en hem vanaf ongeveer 700 meter voor de finish laten gaan. Ik was vastbesloten om zijn ware kracht te tonen en te bewijzen waar hij echt van gemaakt was in deze grote ren en dat is gelukt.”

Bron Horses.nl