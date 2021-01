12e overwinning op rij voor Golden Sixty

Vandaag vonden de eerste top Group I rennen in Hong Kong plaats: de Stewards’ Cup, de Centenary Sprint Cup en de Hong Kong Classic Mile. Alledrie voorzien van €1.277.280, -

Vijftien starts

In deze ren over 1600 meter op gras voor driejarige en oudere paarden is Golden Sixty (Medaglia d’Oro x Gaudeamus) de winnaar van de Jockeyclub Mile in november 2020 en van de Longines Hong Kong Mile begin december 2020. Golden Sixty was in 2019 als vierjarige gekroond en heeft vanuit zijn zestien starts nu vijftien gewonnen waaronder 12 rennen op rij.

Topkwaliteit

Het achtkoppige deelnemersveld was van kwalitatieve topkwaliteit met deelnemers als Waikuku, Ka Ying Star, Rise High en Southern Legend. Vorig jaar won Waikuku deze ren door in de laatste vierhonderd meter koers naar voren te stormen en zijn eerste Group I te winnen maar dat lukte in de editie van dit jaar niet.

Traag van start

Golden Sixty vertrok traag van start en bleef in de eerste 1000 meter koers in de achterhoede van het veld. Bij het uitkomen van de laatste bocht trok jockey Vincent Ho het paard naar buiten en begon met nog driehonderd meter te gaan te rijden voor de overwinning. De combinatie versloeg met een hoofdlengte de tweede aankomende Southern Legend en Ka Ying Star en Waikuku werden derde en vierde.

Verjaardagscadeau

Trainer Francis Lui, die afgelopen donderdag jarig was, kreeg met de overwinning van Golden Sixty een verlaat verjaardagscadeau “Het is best spannend om zo’n goed paard, dat tevens de droom van een eigenaar en jockey is, in training te hebben.” Als alles volgens plan zal verlopen zal Golden Sixty voorbereid worden voor deelname aan de tweede en derde koers van de Triple Crown in de City of Hong Kong Gold Cup over 2000m op zondag 21 februari en de Standard Chartered Champions & Chater Cup (2400m) op 23 mei.

Dubbel voor John Size

Net als vorig jaar boekte trainer John Size een dubbele Group I op deze rendag in Hong Kong met Hot King Prawn in de Centenary Sprint Cup, the first leg of the Speed Series, en met Excellent Proposal in Hong Kong Classic Mile, the road to the Derby.

Vierde overwinning

De Centenary Sprint werd in in 2000/2001 naar een Group I opgewaardeerd en is de eerste ren van de Champion Sprint-serie (de Hong Kong Speed rennen). Sinds 2018 heeft trainer John Size deze Group I ren gewonnen en vandaag voegde hij daar de vierde opvolgende overwinning aan toe. Voor de 7-jarige ruin Hot King Prawn (Denman x De Chorus) is het de eerste Group I die het paard op zijn palmares mag bijschrijven. In een door jockey Joao Moreira perfect gereden koers won de schimmel gemakkelijk met 1 ¾ lengte voor Regency legend en Big Party.

Excellent Proposal

De Hong Kong Classic Mile leverde een een/tweetje voor Size op toen de vijfjarige Excellent Proposal (Exceed And Excell x Prochastination) onder Blake Shinn met ¾ lengte won voor stalgenoot Lucky Express die Tourbillon Diamond met een neklengte naar de derde plaats verwees.

Bron: Horses.nl