29 paarden binnen half jaar overleden op renbaan Californië

De renbaan Santa Anita is al langer in opspraak vanwege het hoge sterftecijfers. Afgelopen weekend stierf de driejarige Truffalino aan een hartaanval en een paar dagen eerder overleed Commandant Coil bij de training aan een schouderblessure. Hiermee komt het sterftecijfer op 29 in een half jaar.

Er zijn drie duidelijke doodsoorzaken bij de renpaarden. De meest voorkomende doodsoorzaak is een hartstilstand. Dit gebeurt vaak gedurende de race. Daarnaast worden er vaak paarden ingeslapen, omdat zij botbreuken hebben opgelopen. Deze ontstaan vaak wanneer ze komen te vallen in de race. Ook een longbloeding komt veel voor bij de renpaarden. Door de grote inspanningen krijgt het paard een bloedneus, wanneer deze heftig is en de longen te weinig zuurstof krijgen dan sterft het paard.

Oorzaak

Activisten pleiten er al lange tijd voor om de renbaan te sluiten. Er wordt gewezen naar de slechte bodem, die is ontstaan door de aanhoudende droogte gevolgd door hevige regenval. Daarnaast zijn de activisten van mening dat de paarden worden opgefokt voor de race. Dit zijn echter speculaties en er is nog geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het hoge sterftepercentage.

Bron: Horses.nl/Huffpost