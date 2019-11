37ste paard binnen een jaar overleden op Santa Anita-racebaan

Nadat er binnen drie maanden tijd meer dan twintig paarden overleden, werd het Santa Anita Park eerder dit jaar in maart enige tijd gesloten voor evaluatie. Na de heropening later diezelfde maand waren er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo moesten jockeys hun zwepen vervangen voor zachtere ‘cushion crops’ en kwam er een beperking op steroïden, ontstekingsremmers en medicijnen op de dag van de race. Het heeft allemaal nog weinig uitgehaald, elke week moeten paarden racen op Santa Anita Park bekopen met de dood. Vorige week moesten ook al twee paarden worden ingeslapen nadat ze zich geblesseerd hadden op de Californische baan.

Bron: CBS

