700 paarden uit 22 landen ingeschreven voor de Saudi Cup rennen 2022

Het koninkrijk Saudi-Arabië zette zich met ruim 9.000 volbloeden in training, 5.000 fokmerrries en 390 geregistreerde dekhengsten die jaarlijks 2.000 veulens voortbrengen al op de kaart van de wereldwijde renpaardenindustrie. En met de Saudi Cup rennen al helemaal. De Jockey Club van Saudi-Arabië (JCSA) met haar voorzitter ZKH Prins Bandar bin Khalid al Faisal besloten met de Saudi Cup rennen een renpaardenevenement te organiseren dat zijn weerga niet kent.

Voor de derde keer vinden de Saudi Cup-rennen met een totale prijzenpot van 35,1 miljoen dollar in het laatste weekend van februari plaats. Het hoogtepunt is de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup die nu al, geheel terecht, tot een Group I-ren is gekwalificeerd. Daarbij is deze ren ook de rijkste ren op zand ter wereld en niet alleen het prijzengeld van deze ren maar vooral de wereldwijde toppaarden die tegen elkaar zullen strijden en hun stempel op de fokkerij zullen gaan drukken maakt dat de trainers van alle continenten deze en de overige rennen van het tweedaagse evenement in hun trainingsschema van hun pupillen meenemen.

Mishriff

Alle ogen zullen op Mishriff zijn gericht. De vijfjarige is in eigendom van ZKH Prins Faisal en won afgelopen zomer met zes lengtes de Group 1 Juddmonte International in York en vorig jaar de Saudi Cup. Als het paard dit jaar weer de Saudi Cup wint, wordt hij het best verdienende paard aller tijden. Mishriff staat in training bij John en diens zoon Thady Gosden.

Ongelofelijk veelzijdig

Thady: “Mishriff heeft een geweldige atletische lichaamsbouw en hij is zeker gegroeid en sterker geworden. Hij is heel stoer, ongelofelijk veelzijdig en het reizen van Engeland naar Saudi of elders ter wereld deert hem niet. Hij laat de koersen, het reizen en de trainingen allemaal vrij gemakkelijk uitzien. Dat hij zal gaan koersen tegen de Amerikaanse toppers als Mandaloun en Midnight Bourbon verontrust ons niet want de King Abdul Aziz renbaan is uitermate geschikt voor de Europese deelnemers. In het koersverloop zit namelijk maar een bocht en een lang recht stuk tot de finish en dat kunnen de Amerikaanse paarden niet zo goed als de Europese paarden aan want de Amerikaanse paarden zijn gewend om veel snelheid te gebruiken en een kort recht stuk richting finish te hebben”.

Zeer goede vorm

De Franse trainer Francis-Henri Graffardstuurt Sealiway, de winnaar van de Group 1 Champion Stakes te Ascot van afgelopen oktober, komt naar de Saudi Cup. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds zijn komst bij Graffard, die erg tevreden over het paard is. Graffard: “Hij was vorig jaar niet overkoerst en hij kwam in zeer goede vorm naar mij toe. Hij heeft veel persoonlijkheid en de eerste ochtend bij mij op stal had hij zoiets van ‘ik ben de baas’. Hij is taai en hij kan zich heel gemakkelijk aanpassen aan het tempo van de ren en aan de ondergrond. Ook híj laat het voorkomen dat alles gemakkelijk is en dat is eigenlijk ook mijn zorg: is hij er klaar voor als hij alles zo gemakkelijk doet?”

Rivalen

Uit de USA zullen in ieder geval de rivalen Mandaloun en Midnight Bourbon aan de start verschijnen. Volgens trainer Brad Cox zijn de rennen op Belmont Park de enige die qua afstand en met die ene bocht vergelijkbaar zijn met het koersverloop van de Saudi Cup. Cox: “Niet veel koersen in de USA verlopen op die manier maar ik heb er vertrouwen in dat Mandaloun het aankan.”

Meer vermogen

Ook trainer Steve Asmussen heeft er vertrouwen in dat zijn pupil Midnight Bourbon, die achter Mandaloun in de Louisiana Stakes en de Kentucky Derby van vorig jaar eindigde maar daarbij gehinderd werd, het goed zal doen. Asmussen: “Midnight Bourbon heeft meer vermogen in zich dan hij door ongelukkig verlopen rennen heeft kunnen laten zien. Hij zit nog steeds in een fysieke en mentale ontwikkeling die hem volgens mij in staat stelt om dit jaar misschien wel het beste paard ter wereld dat in training staat te worden. Jockey Joel Rosario is geboekt om Midnight Bourbon te berijden”.

Bron: Horses.nl