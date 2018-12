75-jarige springruiter vangt loslopend renpaard op topsnelheid

De 75-jarige Kevin Wynne was vrijdag aan het werk op de renbaan toen racepaard Lady Belle besloot haar jockey Jye McNeil achter te laten en de baan op te stormen. Omdat dit gevaar opleverde voor het paard zelf, de andere paarden en de toeschouwers aarzelde Wynne geen moment en zette de achtervolging in.

Voormalig springruiter Kevin Wynne is op de renbaan van Cranbourne in Australië aangesteld als ‘outrider’. Deze officials te paard zorgen ervoor dat de races en trainingen goed verlopen, dat de baan weer leeg is voorafgaand aan een nieuwe race en helpen jockeys uit de brand als ze moeite hebben om voor de start hun paard in toom te houden. Ook vangen ze paarden die hun berijder lozen en in hun eentje hun topsnelheid gaan testen.

Virale actie

Het kostte wel een paar pogingen, maar de ruiter kreeg het renpaard te pakken en wist haar én zijn eigen paard weer tot stilstand te brengen. De video van zijn heroïsche actie gaat inmiddels viraal op internet.



Just another day at the office

Zelf blijft Wynne, die al twee decennia als ‘outrider’ op Cranbourne werkt, er nuchter onder. “Ik ben daar om mijn werk te doen en dat is om mensen en paarden te beschermen. Ze was een beetje in paniek en maakte het me niet gemakkelijk. Maar het lukte uiteindelijk en ik ben gewoon blij dat er niemand gewond is geraakt.”

Bron: Racing Post