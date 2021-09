8,2 miljoen dollar renpaard nog voor debuut verongelukt in training

Mandy Pope van de Whisper Hill Farm haalde in 2019 wereldwijd het nieuws toen ze voor een recordprijs van 8,2 miljoen dollar de jaarlingmerrie America's Joy (v. American's Pharao) kocht op de Keeneland Sales. Deze week kwam het tragische nieuws naar buiten dat America's Joy – nog voor haar debuut dat volgende maand gepland stond – is verongelukt in een training op Saratoga.