88ste Japanse Derby overwinning weer voor afstammeling van Deep Impact

De grootste ren voor driejarige paarden en een van de grootste Group I rennen te Japan is de Tokyo Yushun, de Derby die sinds 1932 over 2400 meter op gras wordt verreden. Onder de zeventien driejarige starters bevond zich slechts een merrie en als favoriet gold Efforia die de Japanse 2000 Guineas al op zijn naam had geschreven. Na een spannende eindstrijd in de laatste honderd meter moest Efforia het hoofd bieden aan Shahryar (Deep Impact x Dubai Majesty) die met de overwinning in een recordtijd, die met 0,1 seconde sneuvelde, aan de haal ging. Shahryar is de zevende afstammeling van Deep Impact die de Japanse Derby won.

De combinatie ging goed van start en bleef in het rustige tempo in het middenveld koersen met zicht op favoriet Efforia. Bij het uitkomen van de laatste bocht raakte de combinatie gevangen achter een groep andere paarden en op het moment dat Fukunaga vrij baan had liet hij Shahryar los en het paard beantwoorde de actie van zijn jockey met een geweldige snelheidsexplosie. In de laatste honderd meter streden Shahryar en Efforia zij aan zij en met een neuslengte verschil won Shahryar uit zijn vierde start van zijn carriere zijn eerste en meest belangrijke Group I ren.

Niet zo soepel als gepland

Dat het paard snel is, liet hij afgelopen maart zien toen hij ook al in een recordtijd de Group III de Mainichi Hai won. Jockey Yuichi Fukunaga, die na Wagnerian (2018) en Contrail vorig jaar, zijn derde Derby overwinning met Shahryar binnenhaalde vertelt: “Het was vanaf het debuut van het paard in 2020 mijn doel om de Derby met hem te winnen. Wij hielden de favoriet in de gaten. De ren verliep niet zo soepel als wij hadden gepland en daardoor werden wij gedwongen om onze finishstrijd vrij laat in te zetten”.

Makkelijk paard

Trainer Hideaki Fujiwara: “Shahryar is een makkelijk paard om te berijden en het lijdt geen twijfel dat hij talent heeft. Het paard ontwikkelt zich naar onze verwachting heel mooi en ook de jockey was tevreden over het bergopwaartse trainingswerk (de renbaan van Tokio bevat een deel waarbij de paarden bergopwaarts moeten koersen)”.

Wat de volgende stappen op het renprogramma van de driejarige hengst zijn is nog ongewis maar een start in de Prix de l’Arc de Triomphe in oktober a.s. zou hem zeker niet misstaan.

