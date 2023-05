90ste Japanse Derby overwinning na spannende eindstrijd voor Tastiera

De grootste ren voor driejarige paarden en een van de grootste Group I rennen te Japan is de Tokyo Yushun (de Derby) die sinds 1932 over 2400 meter op gras wordt verreden. Met 18 driejarige starters waarvan vlak na de start het paard Dura Erede zijn jockey afwierp leverde de eindstrijd een spannende finish op waarbij de baanrechters de foto’s van de eerste drie aankomenden dienden te bestuderen voordat Tastiera (Satono Crown x Partitura) met jockey Damian Lane als winnaars konden worden gehuldigd. Favoriet Sol Oriens werd met een halslengte tweede en Hearts Concerto finishde met een neuslengte daarachter als derde.

Trainer Noriyuki Hori zei voor de ren dat Tastiera na de koers in de Satsuki Sho last had van zijn zwakke plek (zijn rechter achterbeen) maar zich goed heeft hersteld en op 3 mei terug in de training keerde. Hij heeft dezelfde eigenaardigheden als zijn vader Satono Crown: het paard moet vooral leren focussen op de ren zelf.

Zelfde als zijn vader

Trainer Hori “Hij is nog jong en ik krijg updates van de persoon die de leiding over zijn vader had en hij zegt dat dit paard geleidelijk aan beter wordt. Toen hij terugkwam in het trainingscentrum was hij aanvankelijk wat gespannen. Wij hebben extra aandacht aan hem gegeven om die gespannenheid weg te nemen en in de training van 18 mei zagen wij dat onze inspanning haar vruchten had afgeworpen.”

“In de laatste tweehonderd meter van de training hield hij zijn gedachten goed bij de les, bewoog slechts een paar keer met zijn oren zonder het hoofd op te heffen of het bit tussen de tanden te nemen en bleef zich concentreren op het paard dat naast hem trainde.”

Na 69 jaar een nieuw record

Normaal berijden in Japan de vaste jockeys hun paarden in de trainingen en in de koers. Tastiera had van zijn vier rennen al drie keer bij de eerste drie gefinisht en werd in die rennen steeds door een andere jockey bereden. Vandaag was het de beurt aan de Australische jockey Damian Lane die Tastiera in de afgelopen trainingen heeft bereden en door zijn overwinning op Tastiera was hij de eerste jockey sinds 69 jaar die op een “nieuw paard”, zoals men dat in Japan noemt, de Derby won.

Bron: Horses.nl