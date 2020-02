Aantal slachtoffers Santa Anita binnen een maand over de kop

Steeds meer renpaarden worden slachtoffer van de Santa Anita-renbaan in Californië. Alleen in de eerste drie weken kwamen er al drie paarden te overlijden. Dat aantal is nu, nog geen maand later, verdubbeld naar zes. In het tweede weekend van februari overleed de driejarige Miss Romania aan de gevolgen van een opperarm-breuk. Vier dagen daarvoor stierf Double Touch van trainer John Sadler een 'plotselinge' dood.