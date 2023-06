Ace Impact doet zijn naam eer aan en wint Franse Derby

Met 11 paarden aan start liet Ace Impact (Cracksman x Absolutly Me), die dit jaar voor het eerst in de baan verscheen en al zijn starts in overwinningen omzette, zijn concurrentie op indrukwekkende wijze achter zich in de Prix du Jockeyclub (Franse Derby) en won met 3,5 lengten verschil gemakkelijk voor Big Rock met 2,5 lengte daarachter Marhaba Ya Sanafi.

De Prix du Jockeyclub werd naar de Jockeyclub te Newmarket (Engeland) genoemd en is ook bekend als de Franse Derby. In 1836 vond de eerste editie voor alleen in Frankrijk geboren en getrainde paarden plaats. Sinds 1944 is het deelnemersveld internationaler geworden en mogen ook buitenlandse drie jarige hengsten en merries deelnemen. De afstand veranderde ook in de loop der jaren van 2500 meter naar, sinds 2005, 2100 meter. Negen winnaars van de Prix du Jockeyclub hebben vervolgens de Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen.

Ace Impact

Topjockey Christian Demuro hield Ace Impact gedurende de eerste 1800 meter koers in de laatste en voorlaatste positie. De jockey had zijn handen vol aan de hengst maar liet hem gecontroleerd in zijn koersritme komen. Na het uitkomen van de laatste bocht zag het er naar uit dat leider Big Rock de koers zou gaan winnen doch in de laatste 250 meter zeilde Ace Impact aan de buitenkant langs Big Rock en leek het er op dat Big Rock en de rest van het veld zowat stilstond.

Nooit gekoerst

Voor de Franse trainer Jean-Claude Rouget is het zijn zesde overwinning van de Franse Derby en voor Demuro zijn derde keer waarvan nu twee keer op door Rouget getrainde paarden. Vorig jaar won Rouget deze klassieker der klassiekers ook al maar toen met Vadeni en toen zei hij: “Om de Qatar Prix du Jockey Club te winnen heb je speciaal voorbereide paarden nodig die op tweejarige leeftijd hebben gekoerst zonder dat zij daarbij zware gevechten hebben moeten leveren.”

Die uitspraak gaat dus niet op voor Ace Impact want het paard heeft als tweejarige nimmer gekoerst omdat hij afgelopen zomer nog in zijn winterharen zat en de eigenaar en trainer het paard daardoor alle tijd gunde. Hij verscheen in april dit jaar als driejarige voor het eerst in de baan en won al zijn koersen dus zo zie je maar weer. Wat het toekomstige programma van Ace Impact betreft wordt voorzichtig naar de Prix de l’Arc de Triomph gekeken maar concrete plannen zijn nog niet gemaakt.

Bron: Horses.nl