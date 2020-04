Achtjarige Beauty Generation wint weer en doorbreekt magische grens

Beauty Generation is Hongkongs eerste paard dat meer dan 100 miljoen Hongkong Dollar (oftewel 12 miljoen euro) wint in zijn carrière. Vandaag pakte de veteraan de Chairman’s Trophy, die als voorbereiding geldt op de belangrijke Champions Mile. Beauty Generation is dus zeker nog niet afgeschreven.

De sceptici die dachten dat de achtjarige Beauty Generation op zijn retour was, nadat hij vorig najaar twee keer niet won, werd de mond al gesnoerd met een overwinning van de Queen’s Silver Jubilee Cup op 16 februari. Vandaag won het paard dus opnieuw, dit keer was het de Chairman’s Trophy.

Na het behalen van de overwinning in deze ren staat de winsom van Beauty Generation op meer dan 100 miljoen HKD. Hij is daarmee het eerste paard in de geschiedenis van Hongkong dat die magische grens heeft overschreden.

Dubai afgelast

Beauty Generation stond eerder ingeschreven in de Dubai Turf (Group I ren over 1800 meter tijdens de Dubai World Cup dag) maar deze koers werd vanwege het coronavirus afgelast. Vandaag in Hongkong vonden de rennen zonder publiek en zonder eigenaren plaats om de maximale veiligheidsnormen in acht te kunnen nemen. Interessant weetje: de Hong Kong Jockey Club is de grootste belastingbetaler van Hong Kong en heeft dit seizoen (tot nu toe) ruim $ 135 miljoen Hong Kong Dollar aan de Belastingdienst afgedragen.

Stevige tegenstand

Hongkongs publiekslieveling en Longines Paard van het Jaar 2018 en 2019 had in de ren van vandaag maar liefst zes stevige tegenstanders. Daaronder Ka Ying Starn die hij in februari met een halve lengte versloeg, en Waikuku die hem in het najaar twee keer had verslagen. Na de start vertrok Ka Ying Star aan de leiding en leidde het deelnemersveld met twee lengten voorsprong. Met nog 250 meter te gaan spoorde Zac Purton, de vaste jockey van Beauty Generation, zijn paard met zijn handen aan en terwijl Waikuku duidelijk verzwakte stoof de combinatie vrij makkelijk naar de overwinning vóór Kay Ying Star en de als derde aankomende Southern Legend.

Oude vechtlust

Trainer John Moore: “Voor de ren hadden wij al besproken dat als Ka Ying Star aan de leiding zou gaan wij daarachter zouden blijven om hem op die manier in de gaten te kunnen houden. Ik ben blij met de opmerking van Zac (de jockey – red.) na de ren dat Beauty Generation iets van zijn oude vechtlust had laten zien en dat hij alleen maar zijn handen en hakken nodig had om hem aan te sporen. Het paard heeft een goede ren gehad en ik ken hem zo goed dat ik nu al weet dat hij vanavond zijn voerbak helemaal leeg zal eten.”

Hoewel de Chairman’s Trophy over 1.600 meter een Group II ren is, is het een belangrijke voorbereiding op de Champions Mile over 1.600 meter op 26 april aanstaande. Die grote race heeft Beauty Generation al twee keer eerder gewonnen.

Bron: Horses.nl

