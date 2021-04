Addeybb prolongeert Longines Queen Elizabeth II Stakes

Op een uitverkochte renbaan in Sydney, werd zaterdag de hoofdkoers van de Australische Championships verreden: de met ruim 2,5 miljoen euro gedoteerde Longines Queen Elizabeth II Stakes 2021. De rensportliefhebbers keken al weken reikhalzend uit naar deze ren, en met name naar de clash tussen Verry Elleegant, Addeybb en Sir Dragonet. De versie van 2021 leverde Addeybb onder de Engelse jockey Tom Marquand opnieuw de overwinning op.

The Championships worden gehouden door de Australian Turf Club en vinden plaats op de renbaan van Royal Randwick te Sydney. De rennen vinden op twee opeenvolgende zaterdagen plaats en iedere rendag bevat vier Group I rennen van wereldniveau. De Queen Elizabeth II Stakes werd voor het eerst in 1954 verreden en bestreek toen 2.800 meter. Sinds de zeventiger jaren is deze Group I ren gewijzigd in een zogenoemde ‘weight for age’ ren over 2.000 meter.

Net als 2020

In 2020 won de door de Engelse trainer William Haggas getrainde, en thans zevenjarige Addeybb (Pivotal x Bush Cat), deze ren tegen Australische, Japanse en Nieuw-Zeelandse deelnemers. Het paard verwees toen Verry Elleegant naar een tweede en Danon Premium naar een derde plaats. In de versie van 2021 verwees Addeybb wederom Verry Elleegant, nu met een halve lengte, naar een tweede plaats. Derde aankomende werd Dalasan.

Oogkleppen

Op advies van zijn jockey voorzag Hagges voor deze ren Addeybb van een kap met oogkleppen en na afloop van de ren bedankte Haggas hem voor dat goede advies. Speciaal om Addeybb in deze ren te kunnen rijden, onderging de uit Engeland ingevlogen Marquand een hotelquarantaine in Sydney van veertien dagen. Marquand: “Vanwege de langzame start verliep de ren niet volgens planning, maar Addeybb werkte goed en in de laatste vierhonderd meter gaf hij mij hetzelfde gevoel als in de koers van vorig jaar. Om hier mijn eerste Group I ren vorig jaar zonder aanwezigheid van publiek te winnen was al ongelooflijk, maar dit jaar gaat er een schepje bovenop. Het is nu ongelofelijk om voor de twééde keer deze ren en nu ín aanwezigheid van het publiek te winnen, want de sfeer hier is fenomenaal. Thuis in de training is Addeybb is een vrij gemiddeld werkpaard en dit jaar heb ik pas één keer thuis op hem gezeten. Als hij los gaat is het een monster en verandert hij gewoonweg.”

Vierde paard dat twee keer wint

Addeybb is het vierde paard in de geschiedenis dat deze ren meerdere keren won. Het was Winx die in 2017, 2018, en in 2019 won en Marquand hoopt volgend jaar een gooi naar een derde opeenvolgende overwinning te doen. Addeybb, de winnaar van de Group I rennen de Qipco Champion Stakes te Ascot in 2020, de Rosehill Ranvet Stakes te Randwick in 2020 en de Longines Queen Elizabeth Stakes 2020 en 2021, vliegt volgende week terug naar Engeland om daar aan de rennen deel te gaan nemen.

Gevecht

Verry Elleegant heeft de koers misschien wel verloren doordat zij in het begin van de ren door haar jockey te kort werd gehouden. Ze sloeg met haar hoofd en daarmee werd veel energie verspeeld. Daar kwam bij dat de combinatie vijfdik door de bocht in de laatste rechte lijn kwam. Die omstandigheden heeft de vijfjarige merrie waarschijnlijk de overwinning gekost.

