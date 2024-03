Adrie de Vries driemaal in actie in met 30,5 miljoen gedoteerde Dubai World Cup

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries komt drie keer in actie in de met 30,5 miljoen gesponsorde Dubai World Cup rennen en begeeft zich tussen de beste jockeys ter wereld. Er zijn 420 media verslaggevers en fotografen door de Dubai Racing Club geaccrediteerd, de rennen worden in 150 landen live uitgezonden en de spanning bij de deelnemers neemt inmiddels de overhand na de startboxlotingen van gisteravond.

De concurrentie dit jaar is moordend met 33 Group I winnaars waaronder veel buitenlandse deelnemers in de zes Group I en de drie Group II rennen. Qua variëteit aan deelnemers beloven het hele open en mooie rennen te worden.

Torenhoge favorieten

De Vries gaat aanstaande zaterdag van start in de met 1 miljoen gesponsorde Dubai Kahayla Classic, de enige ren voor Arabische volbloeds op RB Rich Lyke Me. Deze ren over 2.000 meter op zand kent twee torenhoge favorieten: Asfan Al Khalediah en Tilal Al Khalediah. Eerstgenoemde heeft veertien keer uit zijn veertien starts gewonnen en laatstgenoemde heeft negen van zijn tien starts gewonnen maar daarbij moet wel worden aangetekend dat beide paarden voor het eerst vanuit Saudi-Arabië naar het buitenland zijn gereisd en dat de zandbaan te Meydan (Dubai) van een ander kaliber is dan de zandbaan te Saudi Arabië.

Aanpoten voor titelverdediger

Het zal aanpoten worden voor First Class die zijn titel van vorig jaar wil gaan prolongeren en voor de overige tien deelnemers. RB Rich Lyke Me valt niet uit te vlakken maar maar is inmiddels al acht jaar oud en heeft 27 rennen in de benen maar daar tegenover staat dat het een thuiswedstrijd voor het paard is. Vorig jaar gold hij als een van de favorieten omdat hij in de Obaiya Classic derde werd maar door een ongelukkig koersverloop kwam hij er niet aan te pas.

Nogmaals De Vries

Vervolgens start De Vries op Desert Wisdom, een eveneens te Dubai getraind paard, in de Group II de Godolphin Mile over 1.600 meter op zand. Desert Wisdom is een vrij constant paard maar zal het tegen twaalf toppers als Isolate, Remorse, Saudi Crown en Scotland Yard moeten gaan opnemen en het zwaar krijgen. Dat geldt ook voor Calif, het derde paard dat De Vries zal berijden. Calif start in de met 5 miljoen dollar gedoteerde Group I Dubai Turf over 1.800 meter. De vijftien overige deelnemers in de ren waaronder Luxembourg, Cairo, Nashwa, Voyage Bubble, Materno Sky, Do Deuce en Lord North (die deze ren vorig jaar en in 2022 won) zijn de verwachtingen hoog gespannen.

