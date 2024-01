Adrie de Vries toont zijn meesterschap

De met € 26.000 voor de winnaar gedoteerde Palm Jebel Ali voor driejarige Engelse volbloeds over 1600 meter op zand was de eerste van de drie overwinningen die De Vries claimde. Military Artist (Munnings x Separate Forest) startte onder De Vries vanuit de buitenste startbox uiterst snel en stormde naar voren om de koppositie te claimen. Million Doro stak daar echter een stokje voor en bepaalde het hoge tempo van de ren met zes lengten voorsprong waarbij De Vries Military Artist op een tweede plek hield. Bij het uitkomen van de laatste bocht zeilde de combinatie langs Million Doro en bleef met 4 ½ lengte voor de overige deelnemers naar de finish spurten. De Vries wist op dat moment dat hij de overwinning binnen had en joeg het paard niet over de kling waardoor de combinatie uiteindelijk met 1 1/4 lengte voor Tokyo Tower won.

Derde werd Tactical Bound die eveneens door Fawzi Nass wordt getraind en eveneens eigendom is van Victorious. Military Artist gold als favoriet en vanwege de grootte van het paard was, aldus de Vries, zijn enige zorg om het paard in de ren te ondersteunen.

De Vries wint zijn tweede ren met perfecte timing

70 minuten later won De Vries de Palm Beach Towers een handicap ren voor driejarige en oudere paarden over 1400 meter op zand. Getraind door Doug Watson bereed De Vries de 10-jarige Thegreatcollection (Saint Anddan x Cactus cadillac) die zijn 42ste start in een ren maakte. De combinatie bleef vanaf de start vijf lengten achter de overige deelnemers koersen. De Vries kreeg het paard, dat voor het eerst sinds lang zonder oogkleppen koerste, goed in balans en kwam in de laatste vijfhonderd meter gestaag langs de reling opzetten. Met nog 220 meter te gaan trok De Vries zijn paard naar de buitenkant en met een perfecte timing en na een mooie strijd won de combinatie met een lengte voor Echo Point met Morning als derde aankomende. De Vries zei na afloop: ”Dit paard laat zich altijd terug vallen en beslist dan zelf om te versnellen dus je moet hem gewoon zijn gang laten gaan.” De eerste prijs bedroeg € 31.330

En dat is drie

De hoofkoers was de Lord North Handicap, een handicap ren over 1800 meter op gras, waarin De Vries voor de derde keer toesloeg en € 44.758,– won. Trainer jamie Osborne boekte voor zijn achtjarige ruin Ouzo (Charm Spirit x Miss Meltemi) De Vries en werd met een prachtige overwinning beloond. Van de dertien paarden die van start gingen waren er vijf van Godolphin en drie daarvan koersten in de voorhoede en bepaalden samen het goede tempo van de ren. De Vries liet Ouzo na de start terugvallen en koerste als laatste aan de reling tot aan de laatste vijfhonderd meter. Met al die voorliggende paarden moest De Vries toen vanaf de reling naar het midden van het deelnemersveld uitwijken en in de laatst 300 meter weer vanaf die positie richting reling koersen. De combinatie won in een meesterlijke rit met ½ lengte voor Silent Film met Godolphins Imperial Emperor als derde aankomende.

Dubbele overwinningen

Nadat William Buick op Vespasian de openingsren won, won hij vervolgens de Al Wasl Stakes over 1200 meter op gras voor driejarigen met Stars Of Mistery die eigendom is van renstal Godolphin. Vorig jaar won Godolphin deze ren ook maar toen met de driejarige Wild Place en werden haar pupillen Silent Speech en Home City tweede en derde. Trainer Doug Watson won na de overwinning van The greatcollection nog de Dubai Islands met de vierjarige Kabirkhan terwijl Buphat Seemar, de kampionstrainer van Dubai, de laatste twee rennen van het programma claimde met de vijfjarigen Border Edge en Webinar.

