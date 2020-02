Adrie de Vries vierde in achtste meeting van het Dubai World Cup Carnival

In de achtste meeting van het Dubai World Cup Carnival viel er in de vier Group rennen en de drie handicap rennen een prijzengeld te verdelen van $ 1.355.000. Down On Da Bayou wint de UAE Oaks en is klaar voor de Saudi Derby.

Deze klassieker voor de driejarige merries over 1900 meter op zand werd wel heel makkelijk gewonnen door Down On Da Bayou (Super Saver – Bayou Tortuga) voor eigenaar HH Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Met liefst 18 ½ lengten verschil stoof de merrie onder jockey Mickael Barzalona er vandoor en maakte duidelijk dat zij klaar is om naar Saudi-Arabië te reizen voor deelname aan de Saudi Derby volgende week zaterdag. Barzalona ”Ik denk dat zij elke ren beter wordt. Het is een gevoelige merrie en het heeft geen zin om tegen haar vechten maar vandaag had zij er duidelijk plezier in. Zij koerste goed en toen ik haar vroeg om te versnellen deed zij vrij makkelijk en bleef dat volhouden” Trainer Salem bin Ghadayer: “Wij vroegen ons af of de merrie de afstand aan kon en dachten dat de laatste honderd meter bepalend zouden zijn. Met een winmarge zoals vandaag weten wij zeker dat zij de afstand van 1900 meter aankan. Het lijkt snel om haar volgende week zaterdag weer te laten koersen maar de merrie herstelt na de ren altijd goed en heeft dan twee mensen nodig om haar in bedwang te houden. Als zij gezond blijft dan zien wij de reis naar Saudi-Arabië met vertrouwen tegenmoet” De merrie heeft nu twee overwinningen uit vijf starts behaald en werd tweede in de UAE 1000 Guineas.

Zabeel Mile levert Godolphin 1 e , 2 e en 3 e plaats op, De vries finishte als vierde

De finish van de Zabeel Mile, de met $ 250.000 gedoteerde ren over 1600 meter op gras, werd door Godolphin koningsblauw gekleurd. Het was de door Charlie Appleby getrainde Zakouski (Shamardal – O’Giselle) die met een nek voor Mythical Magic (die op zijn beurt met een nek de derde aankomende Dream Castle voorbleef) in een zeer spannende finish de ren won en het trio van Godolphin completeerde. Onze Nederlandse jockey Adrie de Vries werd op Salute the Soldier met een nek achter het Godolphin trio vierde. De Vries leidde na de start de koers maar zijn paard moest in de laatste meters eindstrijd met een hele kleine marge die van Godolphin voor laten gaan.

Ghaiyyath maakt korte metten met zijn tegenstanders en zet baanrecord neer.

Dat Ghaiyyath (Dubawi – Nighttime) terecht bovenaan op de lijst van renpaarden in de UAE staat liet de vijfjarige vandaag zien in de Dubai Millenium over 2000 meter op gras. Het paard maakte korte metten met zijn tegenstanders en won met 8 ½ lengten verschil in een recordtijd van 2:00.33 voor de zesjarige stalgenoot Spotify. Jockey William Buick: “Het is een zeer energiek paard en hij was vandaag een beetje fris. Hij zet zich altijd voor de volle honderd procent in en gaat de komende weken wat rustiger aan doen ter voorbereiding op de met $ 6 miljoen gedoteerde Longines Dubai Sheema Classic”

Trainer Charlie Appleby “Ik ben heel blij. Wij hebben allemaal gezien wat dit paard kan doen en slaan daarom de Dubai City of Gold ren op SuperSaturday op 7 maart a.s. over zodat hij een rustige trainingsperiode tegemoet gaat. Hoe meer hij doet, hoe scherper hij wordt en die energie kan hij dan op 28 maart a.s. tonen”

Bron: Horses.nl