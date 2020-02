Adrie de Vries weer op stoom te Bahrein

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries werd vandaag voor drie ritten te Riffa (Bahrein) geboekt en zette daarvan twee om in klinkende overwinningen. Na de hattrick die De Vries twee weken geleden neerzette won hij vanmiddag de Bahrein Jewellery Center Cup over 2400 meter op gras en de Irish Thoroughbred Marketing Cup over 1600 meter op gras.

De eerste overwinning was met de vijfjarige Jazeel (Roderic O’connor x Simla Bibi) voor eigenaar Victorious in de de Bahrein Jewellery Center Cup om vervolgens nog geen half uur later weer als eerste over de finish te vliegen met de vijfjarige Balestra (Bated Breath x Nimble Thimble) in de Irish Thoroughbred Marketing Cup over 1600 meter op gras voor eigenaar Al Mohamediya Racing.

Beide volbloeds staan in training bij Hesham al Haddad die ook de trainer is van de paarden waarmee De Vries zijn hattrick behaalde. Het samenspel van De Vries met de door Hesham al Haddad getrainde volbloeds kan dus als zeer succesvol worden bestempeld. De Vries haalde voor de betrokkenen ruim 15.000 euro aan prijzengeld binnen.

