Adrie de Vries wint de met 650.000 euro gedoteerde HH President Cup

Adrie de Vries heeft vandaag in Abu Dhabi de prestigieuze Group I de HH President Cup over 2200 meter op gras gewonnen met Somoud (Munjiz x Wadya). Het prijzengeld voor de eerste plaats bedroeg ruim 361.500 euro en leverde daarnaast een enorme bokaal op.

Op de renbaan van Abu Dhabi, die topjockey De Vries op zijn duimpje kent, was het weer prijs voor de sympathieke Nederlander die in het buitenland de bijnaam ‘de vliegende Hollander’ heeft. En terecht. Geen enkele Nederlandse jockey heeft het ooit nationaal noch internationaal zo ver geschopt als De Vries. Met de steun en liefde van zijn echtgenote Lorna en van hun zonen Mike en Liam, die hem regelmatig in het buitenland bezoeken, kan De Vries het hele jaar zijn liefde voor zijn gezin beantwoorden en op absoluut wereldniveau de topsport beoefenen.

Harde werk werpt vruchten af

De Vries werkt en traint dagelijks en dient dagelijks zijn conditie en gewicht op peil te houden en dat is voor de meeste mensen nauwelijks voorstelbaar. Het is heel hard werken en veel uren in de sauna doorbrengen. Vandaag wierp het harde werken voor De Vries weer zijn vruchten af. Voor Jean de Roüalle, een van de vaste trainers waarvoor De Vries in de Emiraten werkt, won hij de prestigieuze Group I de HH President Cup over 2200 meter op gras. Hij deed dat voor eigenaar Yas Racing met de achtjarige Arabische volbloed Somoud (Munjiz x Wadya). Het prijzengeld voor de eerste plaats bedroeg ruim 361.500 euro en leverde daarnaast een enorme bokaal op.

Gras- én zandbaanrennen

Somoud is een succesvol paard en dat vindt de handicaper (de persoon die de paarden op hun prestatie waardeert en het gewicht dat een paard in de ren draagt bepaalt) ook. Het paard heeft een waardering van 118 voor de gras- én de zandbaanrennen en dat is speciaal want de meeste paarden hebben een voorkeur voor de ondergrond waarop zij koersen en presteren beter op gras dan op zand of omgekeerd. Hoewel Somoud voor het laatst in januari, februari en maart 2021 koersen won en daarbij zowel de HH President Cup Prep én de HH President Cup won, leverden zijn laatste drie rennen vanaf november 2021 tot en met januari 2022 een zevende of negende plaats op. Tot vandaag. De specialist over 2200 meter prolongeerde zijn overwinning van vorig jaar in de kundige handen van De Vries die hem vol vertrouwen in het middenveld hield, hem vanuit de laatste bocht naar voren bracht en met hem in de laatste 150 meter koers onverbiddelijk toesloeg. De combinatie won met een halslengte voor Ashton Tourette met ¾ lengte daarachter Mujeeb.

Vertrouwen

“Somoud is een geweldig paard en wij hebben, ondanks dat hij in de laatste drie rennen ietwat teleur stelde, nooit het vertrouwen in hem verloren”, aldus trainer De Roüalle. “Voor vandaag hebben wij hem weer met oogkleppen (daardoor zijn de paarden minder afgeleid, red.) laten koersen en wij zijn blij dat het is gelukt.”

“Ik ben heel blij voor Jean, zijn team en de eigenaren. Het is geweldig om Somoud terug te zien komen en zoals Jean net tegen me zei, dit is een ren waarop hij zich graag focust en wil winnen”, voegde De Vries toe.

De renmeeting te Abu Dhabi leverde De Vries vandaag naast deze overwinning ook een vijfde plaats met Tamjeed en een derde plaats met Shoaa’ op in een andere ren.

