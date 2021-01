Adrie de Vries wint eerste Group I van Dubai 2021

Vandaag vond de aftrap van het renseizoen in Dubai voor 2021 plaats met zes door Longines gesponsorde rennen met als hoogtepunten de Group I Al Maktoum Challenge R1 voor Arabische volbloeds en de UAE 1000 Guineas.

Van de 14 paarden die over 1.600 meter op zand van start gingen waren de ogen met name gericht op de zesjarige merrie Rb Money to Burn die haar titel van vorig jaar zou kunnen prolongeren. Maar het was Brraq (Mahabb x Fattana) in eigendom van Yas Racing en getraind door Jean Claude Pecout die onder Adrie de Vries met de eer ging strijken.

Knap staaltje

De Vries liet zijn mount rustig in het middenveld koersen en liet zijn ervaring en bekwaamheid bij het uitkomen van de laatste bocht zien. Met een knap staaltje finishrijden ging de combinatie in een enorme snelheidsuitbarsting in de laatste twee honderd vijftig meter koers als eerste over de finish met ¾ lengte daarachter Fettah Du Loup met 3,5 lengte daarachter Af Alwajel. De glunderende trainer Pecout “het is mijn eerste Group I winnaar en Jean de Roualle die het paard eerder trainde vertelde mij al dat dit een zeer goed paard is dat in de trainingen niet de gemakkelijkste is.”

1, 2, en 3 voor Godolphin en trainer Saeed bin Suroor in de UAE 1000 Guineas

Soft Whisperer (Dubawi x Placidia) won deze klassieker voor driejarige merries over 1.400 meter op zand voor Godolphin, de renstal van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, voor stalgenoten Last Sunset en Final Thought en vormde daarmee de eerste drie aankomende voor Sheikh Mohammed en trainer bin Suroor. Voor de Maktoum familie was de eerste meeting van 2021 uitermate succesvol want zoon ZKH Hamdan bin Rashid al Maktoum won met Taamol de Longines Spirit Collection Throphy over 1.200 meter op zand, met Eqtiraan de Longines Spirit Collection Cup over 1.800 meter op gras en met Etisalat de Longines Spirit Collection Challenge over 1.000 meter op gras.

Bron: Horses.nl