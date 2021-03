Adrie de Vries wint Group I in Dubai

Adrie de Vries heeft de eerste Group I ren voor volbloeds gewonnen in Dubai, tijdens Super Saturday. De Group I Al Maktoum Challenge R3 was een appeltje-eitje voor De Vries en Salute The Soldier.

Super Saturday, de tweede grootste wedstrijd in het paardenrenseizoen van de UAE, werd in 2003 geïntroduceerd. De zeven races zijn de spiegelbeelden van de races die tijdens de Dubai World Cup worden gehouden en gelden als een generale repetitie daarvoor.

Al Maktoum Challenge R3

Een van de toppers van de middag was de met $ 390.000 gedoteerde Al Maktoum Challenge R3. Deze ren over 2.000 meter op zand geldt als dé voorbereidingskoers van de met 12 miljoen gedoteerde Dubai World Cup. Er vertrokken 11 paarden met klinkende namen van start, hoewel de buitenlandse paarden uit de USA en Engeland nog ontbraken, omdat zij nog in het buitenland in training staan. Ze komen binnen nu en twee weken naar Dubai.

Adrie de Vries bereed zijn vaste paard, de inmiddels zesjarige Salute The Soldier (Sepoy x Street Fire) van zijn vaste trainer Fawzi Nass en gold als favorieten voor deze ren. Salute The Soldier won vorig jaar augustus en september 2019 in Goodwood en Ascot en werd in oktober voor 440.000 euro aan zijn huidige eigenaar Victorious verkocht.

Voor deze eigenaar behaalde Adrie al meerdere overwinningen, waaronder de met $ 1 miljoen dollar gedoteerde eerste ren op gras ooit in Saudi-Arabië, op 29 februari 2020. Vorig jaar won De Vries ook op Super Saturday met Salute The Soldier maar toen over een afstand van 1.600 meter. De combinatie maakten toen hun debuut op zand en wonnen van start tot finish de Burj Nahaar. Voor De Vries, die vanaf zijn 17e ieder winterseizoen van Europa voor de Emiraten verwisselt, was het zijn eerste Group I overwinning in Dubai voor Engelse Volbloeds. Het gaat uitstekend met de 51-jarige De Vries die een prijzengeld voor zijn eigenaren van AED 3,5 miljoen (€ 800.000) verdiende.

Van start tot finish

De ren verliep betrekkelijk eenvoudig. De Vries startte goed uit de startbox en nam gelijk de leiding. Hij verwachtte dat zijn medestanders het tempo zouden gaan maken en vanaf de buitenkant langs hem zouden gaan maar toen niemand het voortouw nam deed De Vries het zelf en kon heel gemakkelijk de koers naar zijn hand zetten. Hij leidde van start tot finish.

Voor de finish waaierde Salute The Soldier van de reling af, maar De Vries verplaatste meesterlijk in een tempo van meer dan 50 km per uur zijn gewicht naar links en hield zijn karwats ter hoogte van het rechteroog van het paard om hem weer in het juiste spoor te brengen. De combinatie won met een lengte voor Thegreatcollection met ¾ lengte daarachter Ajuste Fiscal.

‘Dan maar zelf’

De Vries “ik verwachtte dat het tempo van buitenaf zou worden bepaald maar de rest wilde niet het voortouw nemen dus deed ik het maar zelf. Ik was er wel blij mee omdat ik dan mijn eigen tempo kon bepalen. Salute The Soldier is een laatbloeier en hij wordt alleen maar beter. Er is altijd iets speciaals met hem: zo wilde vandaag niet aan de start verschijnen en hij heeft ’s ochtends in de training een hele trukendoos tot zijn beschikking.” Het paard laat zijn berijder niet altijd toe en begint voor het opstijgen al te bokken (red). De Vries: “De vorige ren die ik op hem won ging over 1.900 meter en toen voelde ik al dat hij nog reserve over had. Die reserve pakte voor deze honderd meter langere ren mooi uit. Hij hoefde vandaag niet tot het uiterste te gaan en ik denk dat hij nog steeds wat reserve over heeft. Ik hoop dat we hem perfect kunnen voorbereiden hebben voor de grote dag op 27 maart. Dit is mijn grootste winnaar in de VAE en het is een enorm resultaat voor mezelf en het hele team. Het paard is dit jaar een stuk relaxter en volwassen geworden. Ik kijk nu echt uit naar de Dubai World Cup over drie weken”

Uitkijken naar Dubai World Cup

Trainer Nass: “Het paard liet ons vorig jaar zien dat hij op de Meydan-zandbaan absoluut goed uit te voeten kan en qua afstand liet hij steeds zien dat hij er klaar voor was. Als je een paard hebt dat zich al gekwalificeerd heeft voor de Dubai World Cup neem je normaal in de aanloop van die ren weinig risico. Wij hebben erover nagedacht om hem vandaag in de Al Maktoum Challenge R3 te laten lopen omdat de Dubai World Cup pas over drie weken is en het paard behoorlijk enthousiast is”

