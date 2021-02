Adrie de Vries wint Group II Al Maktoum Challenge R2

De met 293.000 dollar gedoteerde Group II ren, de Al Maktoum Challenge R2 over 1.900 meter op zand, vormt een belangrijke voorbereiding op de met 12 miljoen dollar gedoteerde Dubai World Cup over 2.000 meter op zand op 27 maart a.s. Daarnaast is deze ren voor alle deelnemers die normaal op gras koersen een belangrijke om te kunnen zien of het paard goed uit de voeten kan komen op een zandbaan. Voor Salute The Soldier (Sepoy x Street Fire) die vorig jaar op Super Saturday tijdens de Burj Nahaar over 1.600 meter zijn debuut op zand maakte en onder de Nederlandse topjockey Adrie de Vries dat debuut met 5,5 lengten won was al duidelijk dat het paard zowel op gras als op zand goed uit de voeten kan.

Hoewel het voor het eerst was dat de inmiddels zesjarige over een afstand van meer dan 1.600 meter zou gaan koersen had trainer Fawzi Nass al op voorhand er alle vertrouwen in dat het paard de grotere afstand van 1.900 meter zou aankunnen. Een juiste inschatting toen De Vries met Salute The Soldier na een perfecte gereden koers als eerste van de negen deelnemers waar men u tegen zegt (waaronder Dubai Warrior, Mootasadir, Quip, Capezzano) over de finish zeilde en met 1 lengte de tweede aankomende Thegreatcollection met op ¾ lengte daarachter de derde aankomende, Ajuste Fiscal die uit Uruguay is ingevlogen, versloeg. Capezzano werd op een neklengte daarachter vierde. Dubai Warrior onder Frankie Dettori en Mootasadir (een volle broer van Dubai Warrior) finishten als achtste en negende op 31 respectievelijk 36 lengten achter Salute The Soldier.

Koers volgens plan

De Vries: “De koers verliep volgens plan en ik verwachte al dat Capezzano aan de leiding zou gaan en ik wilde graag als tweede met Salute The Soldier in de buurt van Capezzano (Group I winnaar) blijven. De eerste 1.550 meter koers slaagde dat prima en had ik hem waar ik hem hebben wilde en namen wij de leiding over. Met nog 350 meter te gaan liet ik hem los. Mijn mount is een pittige en soms moet hij even een reminder krijgen dat hij aan het koersen is. Ik voelde wel aan dat hij richting finish moe werd en ik ben trots op het paard omdat de langere afstand hem zijn vechtlust niet ontnam.”

Niet de makkelijkste

“Gelet op zijn inzet verdiende hij het gewoon om te winnen. Het is een paard dat zich wat later heeft ontwikkeld en bepaald niet de gemakkelijkste om te berijden (het paard laat zijn berijder niet altijd toe en begint voor het opstijgen al te bokken) maar hij heeft met zijn grote galopsprongen veel snelheid. Deze overwinning opent wellicht de deur om met Salute The Soldier deel te nemen aan de Dubai World Cup want ik denk dat het paard vandaag veel heeft geleerd en zich nog meer kan verbeteren om de afstand van 2.000 meter aan te kunnen.”

