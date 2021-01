Adrie de Vries wint met groot gemak op Lord Glitters de Singspiel Stakes in Dubai

Het Dubai World Cup Carnival is vandaag van start gegaan. Toppaarden en topjockeys bereiden zich tijdens de zeven rendagen die het Carnival van januari t/m maart omvat, voor op deelname aan de Group rennen op de Dubai World Cup op 27 maart a.s. Uit Engeland is topjockey Frankie Dettori ingevlogen die van plan is om tot eind maart te Dubai te blijven en om, net als andere topjockeys waaronder onze Nederlander Adrie de Vries, uit de door diverse sponsoren gesponsorde prijzenpot van ruim 6 miljoen euro verdeeld over de zeven Carnival rendagen te putten.

De Vries, die recent de eerste Group I ren van Dubai won, werd vandaag door trainer David O’Meara geboekt om Lord Glitters (Whipper x Lady Glitters) te berijden. De 8-jarige schimmel is in het najaar van 2020 vanuit Engeland ingevlogen en is in de renwereld bekend vanwege onder meer zijn overwinningen van de Group I Queen Anne Stakes in 2019 te Royal Ascot en zijn derde plek achter Almond Eye in de Group I Dubai Turf 2019.

Geen kleine jongen

Geen kleine jongen dus, maar dat waren de rest van de overige tien deelnemers, waaronder de vijf van Godolphin zoals Art Du Val, Dream Castle, Military March, en Zakouski die vorige jaar de Group II de Zabeel Mile won, en Eqtiraan van Sheikh Hamdan al Maktoum evenmin.

Drie lengten

In de met 163.000 dollar door Azizi gesponsorde Singspiel Stakes, een Groep II ren over 1800 meter op gras, startte De Vries op Lord Glitters uit startbox 9 en bleef in de achterhoede van het veld koersen tot zo’n 600 meter voor de finish. De Vries liet het paard toen gaan om vervolgens de laatste driehonderd meter de leiding te nemen en heel gemakkelijk met drie lengten te winnen voor favoriet Zakouski met anderhalve lengte daarachter de derde aankomende Dream Castle.

Nogal enthousiast

De Vries: “Ik wilde het paard niet te vroeg laten gaan omdat hij nogal enthousiast is. Aangezien het tempo goed genoeg was en in ons voordeel werkte kon ik in de achterhoede te blijven koersen. Het paard voelde goed aan en was zo snel dat ik even dacht dat de laatste zeshonderd meter koers toch te lang zouden zijn maar toen ik halverwege het laatste rechte stuk koerste wist ik dat wij zouden gaan winnen. Ik heb er alle vertrouwen in als het paard weer zou worden ingeschreven voor de Dubai Turf. Lord Glitters is nu wat ouder en kan volgens mij terugkeren naar zijn oude vorm.”

Military Law wint Al Maktoum Challenge R1

Een dik half uur later was De Vries voor Salute The Soldier geboekt in de met 228.000 dollar gedoteerde Group II Al Maktoum Challenge R1. De Al Maktoum Challenge rennen bestaan uit drie rennen waarvan de eerste in januari over 1600 meter op zand, de tweede in februari over 1900 meter en de derde op Super Saturday die in maart over 2000 meter wordt verreden.

Onder de elf deelnemers bevonden zich Kimbear, de winnaar van deze ren van vorig jaar, Cappezzano, Military Law, Thegreatcollection en Ajuste Fiscal, de enige internationale deelnemer uit Uruguay. De Vries heeft met Salute The Soldier vorig jaar op 30 januari de Mina Rashid en op 7 maart de Burj Nahaar te Dubai gewonnen en kent het door Fawzi Nass getrainde zesjarige goed uit zowel de koersen als de trainingen. Het was Military Law die de laatste driehonderd meter koers de leiding nam en die niet meer afgaf. Op 1 ¾ lengte finishte Thegreatcollection als tweede met 1 ¾ lengte daarachter De Vries op Salute The Soldier.

Frankie Dettori

Voor de combinatie Godolphin/Frankie Dettori werd de eerste meeting van het Dubai World Cup Carnival een prachtig succes door samen de laatste twee rennen te winnen. Daarnaast won Godolphin nog een ren waarmee het aantal overwinningen op drie van de zeven rennen van vandaag kwam te staan.

Bron: Horses.nl