Adrie de Vries wint overtuigend de met $ 175.000-gedoteerde sprintkoers tijdens het Dubai World Cup Carnival

Onze Nederlandse topjockey Adrie de Vries is al tientallen jaren gedurende de wintermaanden in Dubai werkzaam en ook daar zeer succesvol. Zo ook vandaag waar Adrie op Mazzini (Exceed and Excel x Firenze) voor trainer Fawzi Nass de Al Naboodah Automotive Division, een sprintkoers op gras over 1200 meter, won.

Na een langzame start bleef De Vries in de achterhoede van het deelnemersveld koersen om vijfhonderd meter voor de finish naar voren te stormen en met nog driehonderd meter te gaan won de combinatie overtuigend met 2 ½ lengte voor High On Life en de derde aankomende Dream Today. Mazzini staat ingeschreven voor de met 2 miljoen dollar gedoteerde Al Quooz Sprint op 30 maart a.s.

North America is op koers voor de Dubai World Cup 2019

North America (Dubawi x Northern Misschief) onder jockey Richard Mullen won van start tot finish de met $ 450.000 Al Maktoum Challenges R2 koers over 1900 meter op zand met 2¼ lengten voor New Trails en Cosmo Charlie.

Met zijn 28 jaar ervaring als trainer in Dubai heeft Satish Seemar alle veranderingen in het race-landschap van de Emiraten meegemaakt. In de afgelopen jaren zijn er meer dan 50 van zijn paarden gestart. Zijn pronkstuk is North America die hij beschrijft als een droom. Seemar “Hij heeft niets anders gedaan dan verbeteren nadat ik hem voor 33.500 euro had gekocht in april 2016. Hij kwam vrij groen bij ons op stal en was zeer indrukwekkend toen hij voor ons de eerste keer met acht lengtes won. Wij hebben hem langzaam en stabiel voor de Dubai World Cup 2018 opgebouwd en nu opnieuw voor de Dubai World Cup 2019. Het is een heerlijk paard met een vriendelijk karakter. Hij heeft één rijder en dat is mijn oudste staflid, Abdul Sattar. Niemand weet hoe oud hij is maar deze kleine fragiele man heeft gouden handen”

Al Maktoum Challenge

North America won op 10 januari j.l. de met 350.000 dollar-gedoteerde Al Maktoum Challenge R1 en vandaag R2. Of het paard in de laatste fase van de Al Maktoum Challenge (R3) op Super Saturday (9 maart a.s.) zal starten en na zijn overwinning van die race vorig jaar zijn titel zal prolongeren of met hem zal worden gewacht voor de Dubai World Cup zal met de trainer en de eigenaar worden besproken. North America is een paard dat het liefst snel vertrekt en op kop gaat en tempo maakt. In de Dubai World Cup 2018 miste hij de start en dat zette die koers gelijk op zijn kop. Als North America dit jaar goed start en tempo kan maken dan is het een paard waar rekening mee dient te worden gehouden.

Saillant detail is dat North America eerder gereden werd door Adrie de Vries die er op 17 november 2016 in Dubai mee won.

Esthidaaf wint de $ 250.000 UAE 2000 Guineas over 1600 meter

De combinatie voor Godolphin met trainer Saeed bin Suroor en de Franse topjockey Christophe Soumillon werkt uitstekend en zij wonnen vandaag met de 3 jarige Estihdaaf (Arch x Enrichment) deze klassieker. Soumillon “Ik lootte starbox 1 en hoewel ik langzaam startte bracht ik hem aan de kop van het veld, kon ik het paard wat laten ontspannen en had ik er alle vertrouwen in. Estihdaaf won met 5 ½ lengte voor topfavoriet Walking Thunder en de derde aankomende Red Cactus.

Bron: Horses.nl