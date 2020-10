Adrie De Vries wint vier van de zeven rennen in München

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries reed vandaag op de renbaan van München-Riem. Hij won binnen twee uur maar liefst vier rennen van de zeven die er verreden werden. De Vries, die om zijn 'horsemanship' bekend staat, nooit een paard uitwringt en een uiterst stabiele jockey is, maakte korte metten met zijn tegenstanders.

In Nederland weten raceliefhebbers natuurlijk al lang wat De Vries in zijn mars heeft maar op relatief groene paarden op een zeer zachte bodem (6,2) vier keer als eerste te finishen is opmerkelijk.

Midden-Oosten

De Vries had dus een mooie afsluiting van het Europese seizoen. Hij kan nu aan zijn jaarlijkse en enige maanden durende avontuur in het Midden-Oosten beginnen. Daar heeft hij al veel grote successen geboekt .

