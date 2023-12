Adrie de Vries wint wéér de Group I Al Maktoum Challenge R1

Vanmiddag vond op de renbaan Meydan in Dubai het vervolg van het vernieuwde Dubai World Cup Carnival (DWCC) 2023/2024 plaats. Alle voorgaande jaren startte het evenement pas in januari, maar de Dubai Racing Club heeft het evenement in een nieuw jasje gestoken om zo meer buitenlandse paarden aan te trekken. Hierdoor begon het DWCC op 10 november jl. en eindigt het op 8 maart 2024 met Super Saturday, dé voorbereidende meeting voor de Dubai World Cup op 30 maart 2024. Vanmiddag vond de Group I de Al Maktoum Challenge R1 plaats.

Dat deze renbaan de Nederlandse topjockey Adrie de Vries wel ligt, is een understatement te noemen. Hij won niet alleen vandaag hier de Group I ren voor Arabische volbloeds over 1600 meter op zand in het zadel van RB Rich Lyke Me (Majd Al Arab x Rich Frynd), maar schreef deze titel in 2022 en afgelopen januari (in een baanrecord) ook al op zijn naam.

RB Rich Lyke Me prolongeert wéér

De Vries bleef tot de laatste tweehonderd meter koers naast stalgenoot Hiab Al Zaman koersen en liet toen zijn mount los. De combinatie won gemakkelijk met 1 ½ lengte voor Falaah, met een ½ lengte daarachter Hiab Al Zaman. Ondanks dat RB Rich Lyke Me er niet van houdt als hij in de koers andere paarden naast zich krijgt rennen, leek het er vandaag op dat het paard zich daar steeds beter in schikt. Voor de Bahreinse trainer Fawzi Nass, die samen met Victorious eigenaar van het paard is, wonnen zij vanmiddag dus dezelfde Group I ren voor de derde keer. Met de derde plaats van Hiab Al Zaman werd Nass eerste en derde.

Dubbel winst voor De Vries

De derde ren van het programma was The Storm Coaster, een ren voor tweejarige Engelse Volbloeds over 1400 meter. De Vries bereed voor Fawzi Nass de tweejarige merrie Manama Gold (Star Guitar x Charged Cotton). Na de start bleef De Vries de merrie op een tweede plek naast Frost At Down houden om zo de kickback (het opspattend zand) te vermijden. Hij bleef die positie tot in de laatste vierhonderd meter vasthouden, waarna hij richting de finish begon te versnellen. Met nog tweehonderd meter te gaan was het duidelijk dat de combinatie zou gaan winnen en dat

gebeurde ook. Met 2½ lengte voorsprong won de combinatie voor Frosted At Dawn met 7 ½ lengte daarachter Lightning Paradise, de andere pupil van Fawzi Nass, waardoor de trainer weer een eerste en een derde plaats kon claimen.

Derde plaats Al Salt

De Vries veroverde in de Listed ren de Business Bay Challenge een derde plek met Al Salt voor eigenaar Shadwell. Hij won vandaag in totaal 117.716 euro voor zijn eigenaren.

Favorieten winnen Group II rennen

De twee Group II rennen van vanmiddag, de Al Maktoum Mile en de Al Rashidiya, werden gewonnen door favoriet Isolate van trainer Doug Watson onder de uit Amerika ingevlogen jockey Tyler Gaffalione en door Measured Time van Godolphin voor trainer Charlie Appleby onder jockey William Buick. De combinatie Godolphin, Appleby en Buick wonnen vervolgens nog de Dubai Racing Club Classic met Dhahabi.

Bron: Yolande Tilmans