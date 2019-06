Advertise onder Frankie Dettori winnen de Commonwelth Cup

Frankie Dettori, die gisteren vier overwinningen binnenhaalde, had er nog niet genoeg van en was door trainer Martyn Meade als jockey voor de driejarige hengst Advertise (Showcasing x Furbelow) geboekt. Dat pakte voor hun maar vooral voor het paard goed uit want Dettori weet als geen ander om op een paard kalm te blijven en diens beste positie te bepalen.

Advertise won vorig jaar al meerdere keren over deze afstand en de tweede aankomende Forever in Dreams werd afgelopen maandagavond voor 430.000 pond gekocht door Phoenix Ladies, een uit alleen vrouwen bestaande investeringsclub uit Dubai die inmiddels wereldwijd paarden in training hebben staan en onder de naam Phoenix Thoroughbred racen.

Phoenix Ladies

Het is een kleine selecte groep van thans nog 15 dames die drie jaar geleden onder CEO Amer Abdulaziz (de man die het initiatief voor Phoenix Ladies lanceerde) het plan opvatte om wereldwijd te investeren in Engelse volbloeds. Iedere dame kan zich bij Phoenix Ladies aansluiten en tegen een aanzienlijke som geld een aandeel in de Phoenix renstal en de Phoenix stoeterijen kopen om zo mee te genieten van de prestaties van hun goede aankopen en hun oranje met witte renkleuren.

300.000 pond prijzengeld

De overwinning met Advertise en de tweede plaats met Forever in Dreams bewijst dat de investering een hele goede was want er werd ruim 300.000 pond aan prijzengeld in deze race door hun gewonnen. Winnen te Royal Ascot is speciaal en weegt niet op tegen het winnen van een Derby aldus de juichende dames. Phoenix Thoroughbred heeft grootse plannen voor de toekomst en Advertise zal hoogstwaarschijnlijk een van hun dekhengsten in Europa worden.Dettori: “ik had tijdens de race de touwtjes in handen en was ervan overtuigd dat wij zouden gaan winnen, toen ik Advertise aanspoorde versnelde hij zoals verwacht en hij heeft het geweldig gedaan.”

Bron: Horses.nl