Afscheidsren talentvolle Baaeed niet naar verwachting

Baaeed, ’s werelds hoogst gedoteerde renpaard en een van de meest getalenteerde renpaarden sinds lange tijd, heeft gisteren op Qipco Champions Day in Engeland zijn afscheidsrace gelopen. Hoewel hij als torenhoge favoriet van start ging en het publiek hem al op voorhand bejubelde, kon hij zijn rencarrière niet als ongeslagen afsluiten. Na elf overwinningen uit elf starts, eindigde de hengst in zijn afscheidsrace op de vierde plek.

De Qipco Champions Day, een dag met vier Group I en twee Group II rennen, sluit het seizoen van de vlakkebaan rennen in Engeland af. Het publiek kwam hoofdzakelijk voor Baaeed, ’s werelds hoogst gedoteerde renpaard en een van de meest getalenteerde renpaarden sinds Frankel, die zijn afscheidsren zou lopen voordat hij volgend jaar de fokkerij in gaat.

Qipco Champion Stakes

Baaeed (See The Stars x Aghareed) had al zijn elf starts op zowel harde als zachte ondergrond gewonnen en daarmee al dik 2,6 miljoen op de rekening van de eigenaren Shadwell Estate (HKH Sheikha Hissa) bijgeschreven. Laatstgenoemde had besloten dat het paard niet in de Arc maar in de Qipco Champion Stakes zijn laatste ren zou lopen. De vierjarige werd onder luid applaus van het publiek in de paradering bejubeld en zo vertrok Baaeed samen met Adayar als torenhoge favoriet van start.

Fantastisch renpaard

Het tempo van de ren werd gedicteerd door Stone Age waarbij Baaeed door jockey Jim Crowley in het middenveld werd gehouden. In de laatste vierhonderd meter liet Crowley hem los en zag het er naar uit dat Baaeed zijn twaalfde start ook in een overwinning zou gaan omzetten, maar tweehonderd meter verder kwam Bay Bridge aan de binnenkant opzetten en in een uiterst spannende finish won Bay Bridge (New Bay x Hayyana) met een halve lengte voor Adayar met My Prospero daarnaast. Baaeed werd op 1 ¼ lengte daarachter vierde. Het publiek zuchtte teleurgesteld omdat zij Baaeed en diens eigenaren de overwinning meer dan gunde maar toonde zich sportief en bejubelden na afloop van de ren niet alleen Baaeed maar ook Bay Bridge van trainer Sir Michael Stout en jockey Richard Kingscote.

Trainer William Haggas en jockey Jim Crowley waren net als het publiek zichtbaar teleurgesteld met de prestatie van Baaeed. “Ik hoopte dat Baaeed zou koersen zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Hij deed zeker zijn best en gaf alles maar kon op het laatst niet meer versnellen”, aldus Crowley. “Ik ben verdrietig dat hij niet ongeslagen is gebleven, maar het is en blijft een fantastisch renpaard.”

Vreugde

De pijn van de betrokkenen van Baaeed werd geëvenaard door de vreugde van de betrokkenen van Bay Bridge. Voor jockey Richard Kingscote kan dit renseizoen niet meer stuk na diens overwinning op Desert Crown in de Derby en nu met Bay Bridge in de Qipco Champion Stakes, beide de meest prestigieuze rennen van Engeland.

“Baaeed is zo’n geweldig paard dat je je hoofd koel moet houden om je in de ren niet alleen op hem moet focussen”.”, aldus Kingscote. “De opdracht van de trainer was om Bay Bridge te laten koersen zoals hij altijd deed en om daarbij niet naar de rest van de deelnemers te kijken. Die opdracht pakte goed uit en Bay Bridge liet vandaag zijn ware kunnen zien” Trainer Sir Michael Stout, die al zes derby’s heeft gewonnen, kon zijn derde Champion Stakes overwinning op zijn lijst bijschreven. “Ik ben blij met deze overwinning. Bay Bridge heeft dapper gestreden. Het is een makkelijk paard om te trainen en ook het personeel komt alle lof toe”, reageerde Stout na afloop.

Bron: Horses.nl