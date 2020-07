Aidan O’Brien oppermachtig in Investec Oaks én Epsom Derby

Vandaag was dé dag voor de driejarige volbloeds in Engeland. Op het programma van de renbaan van Epsom stond voor de merries de Group I ren de Investec Oaks op het programma en over dezelfde afstand van 2405 meter de 'klassieker der klassiekers': de Group I Investec Derby voor de hengsten. Beiden rennen werden door de paarden van trainer Aidan O’Brien met overmacht gewonnen. De winnaars stammen allebei af van Coolmore’s topdekhengst Galileo.

Love (Galileo x Pikaboo) won op 7 juni al met gemak de Qipco 1000 Guineas in Newmarket en zaterdag liet zij wederom onder Ryan Moore zien wat voor een fantastische driejarige ze is. Met negen lengten (!) verpletterde Love de zeven andere merries. Love dreigde in de laatste driehonderd meter voor de finish uit te breken, maar werd door de stuurmanskunst van haar jockey weer naar de reling geleid.

Tweede werd de door de O’Briens getrainde Ennistymon die onlangs op Royal Ascot tweede werd in de Ribblesdale Stakes en de derde aankomende was mede-favoriet Franky Darling. Voor ‘the Master of Ballydoyle’ Aidan O’Brien was het de achtste overwinning van de Engelse Oaks.

‘We dachten het allemaal al’

O’Brien: “Ik ben heel blij voor alle betrokkenen, maar vooral voor de jongens die haar thuis verzorgen.” Jockey Ryan Moore: “Love liet zien wat wij allemaal al dachten: zij is goed en vandaag was zij uitzonderlijk goed.”

Love is een merrie die in de toekomst nog vaak van zich zal laten horen. Met haar twee recente overwinningen is ze nu de favoriet voor de Triple Crown. De Investec Oaks maakt deel uit van de QIPCO British Champions Series.

Outsider Serpentine wint Investec Derby

In het sterke deelnemersveld van 16 driejarige paarden, waren er twee die er op voorhand met kop en schouder bovenuit staken. Kameko, die recent onder Oisin Murphy de 2000 Guineas won, en English King met Frankie Dettori aan boord, die kort geleden de Lingfield Derby Trail won.

Toptrainer Aidan O’Brien, die de overwinning van de Engelse Derby al zeven keer in de wacht sleepte, had maar liefst zes deelnemers in de koers lopen waarvan Russian Emperor de beste papieren had na zijn overwinning in de Hampton Court Stakes op Royal Ascot. Maar ‘koers is koers’ en alle verwachtingen voor Kameko en English King bleven uit.

Het was Serpentine (Galileo x Remember When) die O’Briens achtste Derby-overwinning in de wacht sleepte. Serpentine won met vijf en een halve lengte voor Kahlifa Sat en met zes lengten voor stal- en trainingsgenoot Amhran Na Bhfiann. Kameko en English King finishten als vierde en vijfde. De outsiders wonnen dus van de favorieten: Serpentine stond 25 tegen 1, Khalifa Sat 50 tegen 1 en Amhran Na Bhfiann 66 tegen 1. Wie dat trio goed heeft voorspeld, kan een feestje vieren.

‘Ik wilde niet kijken hoe ver ik voor lag’

Bereden door Emmet McNamara maakte Serpentine in de eerste paar honderd meter van de koers de favorieten al van streek. Met nog twaalfhonderd meter te gaan, bleef er niet veel meer van de rest van het veld over om achter Serpentine aan te gaan.

McNamara: “ik had enorm veel vertrouwen in het paard en heb de afgelopen week met Aidan de koers-taktiek besproken. Aidan vertelde mij dat ik Serpentine rond de 1.200 meter koers een adempauze moest geven en daarna moest doorstomen naar de finish, omdat hij verwachtte dat Serpentine door zou gaan. Godzijdank had hij gelijk.”

“Ik kon niets om me heen zien en ik wilde niet echt kijken dus ik wist niet hoe ver ik voor lag. Het is onwerkelijk om deze ren te winnen ik kan het niet geloven. Serpentine won vorige week te Curragh over meer dan anderhalve kilometer en de jockey die hem toen bereed (Wayne Lordan) zei mij dat hij dwars door het veld galoppeerde en dat hij hem niet op de rem kreeg. Ik ben heel blij voor de eigenaren, want dit is natuurlijk weer een klassiek winnende zelfgefokte Galileo.”

