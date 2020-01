Al drie sterfgevallen op Santa Anita in 2020

Ook in het nieuwe jaar blijft er slecht nieuws komen van de renbaan in Santa Anita, Californië. Dit weekend moest voor de derde keer dit jaar een paard ingeslapen worden. De vijfjarige Uncontainable had een beenbreuk opgelopen in de training.

Eerder deze week was de zesjarige Harliss om dezelfde reden ingeslapen. Bij de nieuwjaarsrace op 1 januari kwam de vierjarige Golden Birthday om. De ongelukken komen na een rampjaar voor de renbaan, waarin bijna 40 paarden overleden. Santa Anita was zelfs een tijdje gesloten en er werden demonstraties voor de deur georganiseerd.

Geen strafbare feiten

Santa Anita is een van de grootste faciliteiten voor renpaarden van de VS. Er staan zo’n 2.000 paarden. Een recent onderzoek door de openbaar aanklager van Los Angeles gaf geen indicatie van dierenmishandeling of criminele activiteiten, zo meldt CNN.

Bron: CNN / Horses.nl