Alcohol Free en Supremacy veelbelovende tweejarigen

Op 15 augustus 2020 maakte de tweejarige merrie Alcohol Free (No Nay Never x Plying) haar debuut op de renbaan van Newbury en won. Nog geen drie weken later werd zij met ¾ lengte tweede in Salisbury en gisteren schreef zij haar eerste Group I overwinning op haar naam met de Juddmonte Chevely Park Stakes over 1200 meter voor tweejarige merries.

Onder kampioensjockey Oisin Murphy vertrok de combinatie van start en zat gelijk in tweede positie, bleef daar comfortabel koersen en sloeg in de laatste tweehonderd meter toe. De wijze waarop de merrie koerste en haar vechtersmentaliteit toonde, maakte dat zij als serieuze toekomstige Qipco 1.000 Guineas en Derby kandidaat voor 2021 wordt gezien.

Stoutste dromen

Trainer Andrew Balding was verheugd en zei dat hij de merrie pas drie weken voor haar eerste ren in de training aan het werk zette en daarom niet wist wat hij van haar kon verwachten. Dat de merrie in haar derde koers een Group I op haar naam schreef overtrof zijn stoutste dromen. “Oisin heeft haar een fantastische koers bezorgd en de merrie zal dit jaar niet meer op de baan verschijnen. Het is nu al duidelijk dat zij een potentiële Guineas kandidate is en wij gaan rustig kijken hoe zij zich komend voorjaar gaat ontwikkelen”, aldus Balding.

“Andrew heeft uitstekend werk verricht en haar training zorgvuldig gepland”, aldus de jockey. “De merrie geeft in de training veel van zichzelf en Andrew heeft dat goed gedoseerd”

Alcohol Free won met ½ lengte voor Miss Amulet en de derde aankomende Umm Kulthum.

Supremacy toont vechtersmentaliteit

Een half uur later was het de beurt voor de tweejarige hengsten in de Group I ren Juddmonte Middle Park Stakes over 1200 meter.

Het was de tweejarige hengst Supremacy (Mehmas x Triggers Broom) die voor trainer Clive Cox en jockey Adam Kirkby zijn zeven medestanders versloeg en ook een ware vechtersmentaliteit toonde. Cox “Supremacy is een echte vechter, hij is snel en kan zich in zo’n korte ren goed herpakken en doorvechten. Ik ben heel blij met de manier waarop Kirkby hem bereed en hoe zij finishten. De hengst zal zich deze winter verder ontwikkelen en sterker worden dus ik kijk al uit naar de koersen voor volgend jaar” Supremacy won met een halve lengte voor Lucky Vega en de derde aankomende Minzaal.

Saillant detail is dat de eerste drie finishende paarden in beide Group I rennen gefokt afstammen van Ierse dekhengsten.

