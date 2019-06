Alle dertien Epsom derby deelnemers stammen af van Galileo

Topdekhengst Galileo (Saddler’s Wells x Urban Sea) waarvan het dekgeld in 2014 al 350.000 euro bedroeg en nu op aanvraag bekend wordt gemaakt maar rond de 500.000 euro ligt, was direct als dekhengst of via zijn zonen verantwoordelijk voor de dertien drie-jarige nakomelingen die deelnamen aan de 240-ste Epsom Derby, gesponsord door Investec. Het leverde de master of Ballydoyle, de Ierse trainer Aidan O’Brien zijn zevende overwinning van een van de meest prestigieuze races ter wereld op.

De eerste inschrijvingen voor de Investec Epsom Derby 2019 vonden in al in december 2017 plaats. Er waren meer dan vierhonderd veulens ingeschreven en per paard dienden de eigenaren 560 pond te betalen. De grote namen als Godolphin, Coolmore en Sheikh Hamdan Al Maktoum namen heel wat inschrijvingen voor hun rekening en uiteindelijk bleven er dertien deelnemers over voor de race zaterdag waarvan er zeven in training staan bij O’Brien.

Anthony van Dyck schildert zevende Epsom Derby overwinning voor Aidan O’Brien.

Voor de race werd er druk tussen O’Brien en diens jockeys vergaderd welke jockey welk paard zou berijden. Ryan Moore, een van de vaste topjockeys voor O’Brien en Coolmoreswitchde enkele dagen voor de race met Donnacha O’Brien, de zoon van Aidan. Moore koos voor de aanvankelijke favoriet Sir Dragonet terwijl Donnacha voor Broome koos die vandaag bij de bookmakers de plaats van Sir Dragonet als favoriet innam.

Het was echter jockey Seamie Heffernan die de winnaar Anthony van Dyck (Galileo x Believe’N’Succeed) in een uitermate spannende finish met een halve lengte over de finishlijn bracht voor Madhmoon van Sheikh Hamdan al Maktoum. Vanwege roekeloos rijden won Heffernan weliswaar zijn eerste derby ooit maar dat leverde hem ook een straf van twee dagen niet mogen koersen op. Derde, vierde, vijfde en zesde aankomende paarden (Japan, Broome, Sir Dragonet en Circus Maximus) staan alle in training bij O’Brien waarmee de master of Ballydoyle zijn trainerskwaliteiten weer toonde.

Annapurna tilt het dekgeld van Frankel op

Epsom beleefde een mooi weekend met als highlight de overwinning van Anthony van Dyck maar ook met Annapurna, het driejarige merrieveulen van Frankel (Galileo x Kind) die afgelopen vrijdag de Oaks won. Trainer John Gosden kon zijn geluk niet op en voor de stoeterij zal er de komende jaren druk gespeculeerd worden op nazaten van Frankel wiens dekgeld thans nog 175.000 euro is. Zondag start een afstammeling van Kingman, Gosden’s andere topper genaamd Persian Knight als favoriet in de Franse Derby en ook het dekgeld van Kingmanzal volgend jaar van thans 75.000 euro ook vijf cijfers gaan bedragen.

Bronzen standbeeld Lestor Piggott onthuld

HRH Queen Elizabeth II huldigde vandaag te Epsom het bronzen standbeeld van de legendarische en wellicht de beste jockey ooit: Lestor Piggott. Piggott heeft negen keer de EpsomDerby gewonnen er daarnaast zowat alle andere grote races ter wereld. Als tienjarige begon Piggott bij de renstal van zijn vader mee te werken en als twaalfjarige won hij zijn eerste van 4493 overwinningen als jockey. De inmiddels 84 jarige Piggott is vooral bekend vanwege zijn lengte en zijn spaarzame commentaren. Hij werd OBE (Order of the British Empire) maar die titel verloor hij na diverse belastingschandalen die hem ook tijdelijk een gevangenisstraf opleverden.

