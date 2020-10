Allerlaatste race op drafbaan in Groningen

Door de trouwe sponsors kan de allerlaatste race op 18 oktober op de drafbaan in Groningen doorgaan. Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen had het laatste evenement van het jaar deze week al officieel geannuleerd bij de landelijke drafsportkoepel NDR. Dankzij een spontane actie van vrienden van de drafbaan blijft het evenement toch op de agenda.

Na dat eerder bekend werd gemaakt dat de Groninger gemeenteraad hier liever een evenemententerrein voor meer dan 50.000 bezoekers ziet, kan het evenement op de drafbaan voor de laatste keer toch doorgaan.

Hartverwarmende steun

De Bock geeft aan: ‘’Dankzij deze hartverwarmende steun kan het programma toch doorgaan met acht races en een gelegenheidskoers voor amateurs en oud-pikeurs. Dat is een van de gezelligste races per jaar en de deelnemers leven er naar toe. Dit konden we niet afzeggen.’’

Bron: Dagblad van het Noorden