Almond Eye wint haar tweede Japan Cup

Van de tien renbanen in Japan is Tokio de baan waar de belangrijkste Group I rennen van Japan worden verreden. Vandaag vond de veertigste versie van de prestigieuze Japan Cup plaats. Longines sponsorde het prijzengeld van deze ren over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere Engelse volbloeds met ruim 5,2 miljoen dollar.

Het is een van ’s werelds belangrijkste Group I rennen en dit jaar was het deelnemersveld om je vingers erbij af te likken. Naast veelvuldige Group I-winnaars streden ook maar liefst drie Triple Crown-winnaars tegen elkaar: de vijfjarige supermerrie Almond Eye, die in 2018 de Triple Crown won, nam het onder meer op tegen de beste driejarigen van Japan de hengst Contrail en de merrie Daring Tact, de twee Triple Crown-winnaars van 2020.

Mogelijke verrassing

In tegenstelling tot de bodemgesteldheid van vorig jaar, die als zwaar werd gekwalificeerd, was de ondergrond van de huidige editie van de Japan Cup stevig. Vertrokken uit startbox nr. 2 begon Almond Eye (Lord Kanaloa x Fusaichi Pandora) aan haar laatste ren in haar carrière en nestelde zich op een derde plaats met naast zich stalgenoot Glory Vase. Het was Kiseki die het tempo vanaf de start bepaalde en er als een speer vandoor ging. Aan de overzijde van de baan, bergopwaarts, leidde Kiseki met meer dan vijftien lengten voorsprong het veld en zou voor een grote verrassing kunnen zorgen, temeer nu het paard bij het uitkomen van de laatste bocht nog steeds met ruim negen lengten voorsprong leidde. De rest van het veld stond echter ook niet stil en met nog vierhonderd meter te gaan en vrije baan voor zich begon de Japanse nr. 1 jockey Christophe Lemaire op Almond Eye aan zijn opmars, liet haar driehonderd meter voor de finish los en karwatseerde haar een keer lichtjes om haar turbo aan te zetten.

Prachtige afsluiting

Met enorme galopsprongen liet de machtige merrie zien wat zij waard was en zweefde over de baan, op handen gereden door Lemaire, richting finish. Er was werkelijk niemand die bij haar in de buurt kwam en de combinatie won de ren met 1 ¼ lengte verschil voor Contrail met vlak daarachter Daring Impact. Een mooier afscheid en finish is nauwelijks voorstelbaar: drie Triple Crown winnaars dicteerden de eerste drie aankomende finishplaatsen met Almond Eye als onbetwiste koningin. Vierde werd Curren Bouquetd’or die vorig jaar nipt tweede werd.

Indrukwekkende staat van dienst

Almond Eye won haar negende Group I ren en is daarmee de Japanse titelhoudster. Op haar palmares staan de Japanse Oaks, de Guineas, de Shuka Sho en de Japan Cup in 2018, de Tenno Sho en de Dubai Turf 2019 en de Tenno Sho, de Victoria Mile en de Japan Cup 2020. Inclusief deze ren won de merrie ruim 13,4 miljoen euro. Van haar 14 starts won zij tien keer en de vijfjarige gaat nu de fokkerij in.

Zij was er klaar voor

“Afgelopen woensdag hebben wij de merrie haar laatste tempotraining laten verrichten. Mijn belangrijkste gedachte was dat we ons best hebben gedaan en dat zij er klaar voor was”, aldus trainer Sakae Kunieda. “Lemaire bereed haar in de training om haar reacties te checken en was erg tevreden over haar. Zij beweegt goed en vanmorgen was zij toen zij de stal verliet erg fris.”

Sterker

“Toen ik met haar naar de Tenno Sho (herfst) ging vond ik dat er ruimte was voor nog een beetje meer verbetering. De merrie was een beetje zwaar maar zij zag er scherp uit en bleef ze daarna scherp”, vervolgt Kunieda. “Ze is nu een stuk sterker geworden. Voorheen was de merrie na een ren altijd uitgeput, nu niet meer en ik zag geen tekenen van vermoeidheid na de Tenno Sho. We hebben deelname aan de Longines Hong Kong International Races (volgend weekend, red.) overwogen maar het leek met de Covid-pandemie gewoon niet realistisch. De Japan Cup vormde daarentegen geen enkel probleem, dus hebben wij ons daarop gericht.”

Zes maanden schorsing voor de enige buitenlandse trainer

Onder de vijftien deelnemers bevond zich slechts één buitenlands paard, de uit Frankrijk ingevlogen Way To Paris waarvan de betrokkenen gisteravond een smet op het blazoen van de ren veroorzaakten omdat trainer Andrea Marcialis voor zes maanden werd geschorst. Marcialis en zijn zus Elisabetta zijn betrokken geweest bij het plan van de 88-jarige trainer Jean-Paul Napoli. Dat plan wordt in Frankrijk “Prêt-nom” genoemd en betekent dat het ware eigendom van een paard wordt afgedekt. Elisabetta Marcialis mag namelijk al 18 maanden geen paard dat zij bezit laten koersen en Napoli heeft een speciale toestemming van France Galop nodig om de training te mogen hervatten. Niet Napoli maar Andrea Marcialis trainde dus het paard van zijn zus en is door de Franse autoriteiten voor zes maanden geschorst.

Bron: Horses.nl